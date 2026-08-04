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Трансграничную логистику обсудят на выездной сессии ВЭФ-2026 в Китае

Трансграничную логистику обсудят на выездной сессии ВЭФ-2026 в Китае - 04.08.2026, ПРАЙМ

Трансграничную логистику обсудят на выездной сессии ВЭФ-2026 в Китае

Перспективы трансграничной логистики и технологическую кооперацию обсудят в Китае на выездной сессии ВЭФ-2026 "Перспективы развития сотрудничества Дальнего... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:07+0300

2026-08-04T11:07+0300

2026-08-04T11:11+0300

россия

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алексей чекунков

владимир путин

росконгресс

вэф

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Перспективы трансграничной логистики и технологическую кооперацию обсудят в Китае на выездной сессии ВЭФ-2026 "Перспективы развития сотрудничества Дальнего Востока России и провинций Китайской Народной Республики", сообщил фонд "Росконгресс". "Шестого августа состоится выездная сессия ХI Восточного экономического форума в Китайской Народной Республике "Перспективы развития сотрудничества Дальнего Востока России и провинций Китайской Народной Республики"… В рамках сессии будут обсуждаться вопросы перехода к глубокой промышленной и технологической кооперации. В фокусе внимания экспертов – обеспечение бесшовной трансграничной логистики", - говорится в сообщении. Кроме того, на сессии затронут вопросы формирования интегрированной транспортной сети для максимального эффекта от растущего товарооборота, применения нового преференциального режима МТОР, а также взаимодействия в сферах электронной коммерции, зеленой экономики и искусственного интеллекта. "Для дальнейшего расширения российско-китайского сотрудничества созданы все необходимые условия, включая новую трансграничную инфраструктуру. Решением президента России для ускорения развития Дальнего Востока и привлечения иностранных инвестиций создан специальный преференциальный режим – международная территория опережающего развития. В этом режиме будут действовать самые лучшие условия для инвесторов, какие есть в России", – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении. В сессии запланировано участие более 100 представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. В рамках программы мероприятия также пройдут B2B-переговоры между представителями российского и китайского бизнеса. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.

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россия, мировая экономика, дальний восток, рф, китай, алексей чекунков, владимир путин, росконгресс, вэф