Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трансграничную логистику обсудят на выездной сессии ВЭФ-2026 в Китае - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2026ВЭФ-2026
https://1prime.ru/20260804/vef-2026-871996826.html
Трансграничную логистику обсудят на выездной сессии ВЭФ-2026 в Китае
Трансграничную логистику обсудят на выездной сессии ВЭФ-2026 в Китае - 04.08.2026, ПРАЙМ
Трансграничную логистику обсудят на выездной сессии ВЭФ-2026 в Китае
Перспективы трансграничной логистики и технологическую кооперацию обсудят в Китае на выездной сессии ВЭФ-2026 "Перспективы развития сотрудничества Дальнего... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:07+0300
2026-08-04T11:11+0300
россия
мировая экономика
дальний восток
рф
китай
алексей чекунков
владимир путин
росконгресс
вэф
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871996826.jpg?1785831119
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Перспективы трансграничной логистики и технологическую кооперацию обсудят в Китае на выездной сессии ВЭФ-2026 "Перспективы развития сотрудничества Дальнего Востока России и провинций Китайской Народной Республики", сообщил фонд "Росконгресс". "Шестого августа состоится выездная сессия ХI Восточного экономического форума в Китайской Народной Республике "Перспективы развития сотрудничества Дальнего Востока России и провинций Китайской Народной Республики"… В рамках сессии будут обсуждаться вопросы перехода к глубокой промышленной и технологической кооперации. В фокусе внимания экспертов – обеспечение бесшовной трансграничной логистики", - говорится в сообщении. Кроме того, на сессии затронут вопросы формирования интегрированной транспортной сети для максимального эффекта от растущего товарооборота, применения нового преференциального режима МТОР, а также взаимодействия в сферах электронной коммерции, зеленой экономики и искусственного интеллекта. "Для дальнейшего расширения российско-китайского сотрудничества созданы все необходимые условия, включая новую трансграничную инфраструктуру. Решением президента России для ускорения развития Дальнего Востока и привлечения иностранных инвестиций создан специальный преференциальный режим – международная территория опережающего развития. В этом режиме будут действовать самые лучшие условия для инвесторов, какие есть в России", – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении. В сессии запланировано участие более 100 представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. В рамках программы мероприятия также пройдут B2B-переговоры между представителями российского и китайского бизнеса. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
дальний восток
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, дальний восток, рф, китай, алексей чекунков, владимир путин, росконгресс, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, Дальний Восток, РФ, КИТАЙ, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Росконгресс, ВЭФ, ВЭФ-2026
11:07 04.08.2026 (обновлено: 11:11 04.08.2026)
 
Трансграничную логистику обсудят на выездной сессии ВЭФ-2026 в Китае

"Росконгресс": трансграничную логистику обсудят на выездной сессии ВЭФ-2026 в Китае

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Перспективы трансграничной логистики и технологическую кооперацию обсудят в Китае на выездной сессии ВЭФ-2026 "Перспективы развития сотрудничества Дальнего Востока России и провинций Китайской Народной Республики", сообщил фонд "Росконгресс".
"Шестого августа состоится выездная сессия ХI Восточного экономического форума в Китайской Народной Республике "Перспективы развития сотрудничества Дальнего Востока России и провинций Китайской Народной Республики"… В рамках сессии будут обсуждаться вопросы перехода к глубокой промышленной и технологической кооперации. В фокусе внимания экспертов – обеспечение бесшовной трансграничной логистики", - говорится в сообщении.
Кроме того, на сессии затронут вопросы формирования интегрированной транспортной сети для максимального эффекта от растущего товарооборота, применения нового преференциального режима МТОР, а также взаимодействия в сферах электронной коммерции, зеленой экономики и искусственного интеллекта.
"Для дальнейшего расширения российско-китайского сотрудничества созданы все необходимые условия, включая новую трансграничную инфраструктуру. Решением президента России для ускорения развития Дальнего Востока и привлечения иностранных инвестиций создан специальный преференциальный режим – международная территория опережающего развития. В этом режиме будут действовать самые лучшие условия для инвесторов, какие есть в России", – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении.
В сессии запланировано участие более 100 представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. В рамках программы мероприятия также пройдут B2B-переговоры между представителями российского и китайского бизнеса.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
 
ВЭФ-2026РОССИЯМировая экономикаДальний ВостокРФКИТАЙАлексей ЧекунковВладимир ПутинРосконгрессВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала