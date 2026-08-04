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Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни

Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни - 04.08.2026, ПРАЙМ

Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни

Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни, поскольку более 99% этой ягоды поставляется в Россию, следует из... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:34+0300

2026-08-04T09:34+0300

2026-08-04T09:34+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни, поскольку более 99% этой ягоды поставляется в Россию, следует из данных национальных статслужб, которые изучило РИА Новости. Россельхознадзор в начале июня ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе вишни. Экспорт этой ягоды армянскими фермерами носит сезонный характер - традиционно он начинается в мае и длится до июля-августа в зависимости от года. По итогам мая-июля 2025 года доход страны от поставок вишни на мировые рынки составил 4,3 миллиона долларов. При этом 4,2 миллиона из этой суммы получены от экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 99,3% прибыли от продаж армянской вишни. Также в прошлом году вишню из Армении ввозили Грузия (18,7 тысячи долларов) и Белоруссия (10,3 тысячи долларов).

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армения

грузия

белоруссия

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россия, мировая экономика, армения, грузия, белоруссия, россельхознадзор, экспорт, торговля