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Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни
Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни - 04.08.2026, ПРАЙМ
Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни
Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни, поскольку более 99% этой ягоды поставляется в Россию, следует из... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:34+0300
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2026-08-04T09:34+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни, поскольку более 99% этой ягоды поставляется в Россию, следует из данных национальных статслужб, которые изучило РИА Новости. Россельхознадзор в начале июня ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе вишни. Экспорт этой ягоды армянскими фермерами носит сезонный характер - традиционно он начинается в мае и длится до июля-августа в зависимости от года. По итогам мая-июля 2025 года доход страны от поставок вишни на мировые рынки составил 4,3 миллиона долларов. При этом 4,2 миллиона из этой суммы получены от экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 99,3% прибыли от продаж армянской вишни. Также в прошлом году вишню из Армении ввозили Грузия (18,7 тысячи долларов) и Белоруссия (10,3 тысячи долларов).
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Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни
Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни, поскольку более 99% этой ягоды поставляется в Россию, следует из данных национальных статслужб, которые изучило РИА Новости.
Россельхознадзор
в начале июня ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении
, в том числе вишни.
Экспорт этой ягоды армянскими фермерами носит сезонный характер - традиционно он начинается в мае и длится до июля-августа в зависимости от года. По итогам мая-июля 2025 года доход страны от поставок вишни на мировые рынки составил 4,3 миллиона долларов.
При этом 4,2 миллиона из этой суммы получены от экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 99,3% прибыли от продаж армянской вишни.
Также в прошлом году вишню из Армении ввозили Грузия
(18,7 тысячи долларов) и Белоруссия
(10,3 тысячи долларов).
Покидая ЕАЭС, Армения рискует потерять почти весь винный экспорт