Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260804/vishnya-871991424.html
Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни
Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни - 04.08.2026, ПРАЙМ
Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни
Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни, поскольку более 99% этой ягоды поставляется в Россию, следует из... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:34+0300
2026-08-04T09:34+0300
экономика
россия
мировая экономика
армения
грузия
белоруссия
россельхознадзор
экспорт
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/09/871399007_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc1dabb7cd589231c8a2079957879cce.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни, поскольку более 99% этой ягоды поставляется в Россию, следует из данных национальных статслужб, которые изучило РИА Новости. Россельхознадзор в начале июня ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе вишни. Экспорт этой ягоды армянскими фермерами носит сезонный характер - традиционно он начинается в мае и длится до июля-августа в зависимости от года. По итогам мая-июля 2025 года доход страны от поставок вишни на мировые рынки составил 4,3 миллиона долларов. При этом 4,2 миллиона из этой суммы получены от экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 99,3% прибыли от продаж армянской вишни. Также в прошлом году вишню из Армении ввозили Грузия (18,7 тысячи долларов) и Белоруссия (10,3 тысячи долларов).
https://1prime.ru/20260731/vino-871935049.html
армения
грузия
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/09/871399007_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71817ed07e9fffc0ed2a86cac4ca1ac7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, армения, грузия, белоруссия, россельхознадзор, экспорт, торговля
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Россельхознадзор, экспорт, торговля
09:34 04.08.2026
 
Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни

Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа черешни на рынке
Продажа черешни на рынке - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни, поскольку более 99% этой ягоды поставляется в Россию, следует из данных национальных статслужб, которые изучило РИА Новости.
Россельхознадзор в начале июня ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе вишни.
Экспорт этой ягоды армянскими фермерами носит сезонный характер - традиционно он начинается в мае и длится до июля-августа в зависимости от года. По итогам мая-июля 2025 года доход страны от поставок вишни на мировые рынки составил 4,3 миллиона долларов.
При этом 4,2 миллиона из этой суммы получены от экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 99,3% прибыли от продаж армянской вишни.
Также в прошлом году вишню из Армении ввозили Грузия (18,7 тысячи долларов) и Белоруссия (10,3 тысячи долларов).
Люди с флагами Турции и Азербайджана в Баку - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
Покидая ЕАЭС, Армения рискует потерять почти весь винный экспорт
31 июля, 15:19
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаАРМЕНИЯГРУЗИЯБЕЛОРУССИЯРоссельхознадзорэкспортторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала