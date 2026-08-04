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Порядок возмещения за жилье при комплексном развитии территорий уточнят

Порядок возмещения за жилье при комплексном развитии территорий уточнят - 04.08.2026, ПРАЙМ

Порядок возмещения за жилье при комплексном развитии территорий уточнят

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета равноценного возмещения за жилое помещение при реализации проектов комплексного... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:59+0300

2026-08-04T17:59+0300

2026-08-04T19:13+0300

финансы

недвижимость

экономика

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета равноценного возмещения за жилое помещение при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит изменения в Жилищный кодекс, согласно которым размер возмещения за жилое помещение при КРТ определяется не ранее чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора о переходе права собственности. Как пояснял РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, прежняя редакция Жилищного кодекса предписывала определять сумму возмещения за жилье, изымаемое в рамках КРТ, на дату, предшествующую принятию решения о развитии территории. По его словам, основная сложность заключалась в том, что между этим решением и фактической реализацией проекта могло пройти от трех до пяти лет. За это время рыночные цены существенно меняются, и собственники зачастую не могли получить справедливую компенсацию, что приводило к многочисленным судебным спорам. Теперь компенсация будет рассчитываться не позднее чем за два месяца до фактического переселения. Это гарантирует, что размер возмещения будет соответствовать текущей рыночной ситуации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, недвижимость, владимир путин, госдума