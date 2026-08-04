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"Честный знак" заблокировал продажу 70 тысяч бутылок напитков из Армении

"Честный знак" заблокировал продажу 70 тысяч бутылок напитков из Армении - 04.08.2026, ПРАЙМ

"Честный знак" заблокировал продажу 70 тысяч бутылок напитков из Армении

"Честный знак" заблокировал продажу более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении из-за нарушений производителями обязательных... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:19+0300

2026-08-04T12:19+0300

2026-08-04T12:26+0300

бизнес

россия

армения

роспотребнадзор

црпт

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Честный знак" заблокировал продажу более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении из-за нарушений производителями обязательных требований к продукции, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "По поручению Роспотребнадзора для "недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ" ЦРПТ - оператор государственной системы маркировки "Честный знак" - приостановил реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков", - говорится в сообщении. "Причиной стали выявленные нарушения производителями обязательных требований к продукции", - добавили там. Блокировка затронула отдельные партии минеральной лечебно-столовой воды "БЖНИ" (BJNI), произведенной АОЗТ "Завод минеральных вод RRR" (Армения), природной питьевой воды "Просто Азбука", в том числе детской, произведенной ООО "Ватерлок" (Армения) и безалкогольного газированного напитка "Мохито" торговой марки DARBAS, произведенного ООО "Арсен ев Нерсес" (Армения). Блокировка распространяется на партии, произведенные компаниями в определенные даты, и не затрагивает остальную продукцию. "В настоящий момент реализация указанных Роспотребнадзором партий запрещена в розничных и онлайн-каналах до завершения всех необходимых проверок. Система маркировки интегрирована с каждой кассой страны, что позволяет мгновенно обеспечить механизм защиты потребителей", - отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. Он напомнил, что с начала 2026 года системой "Честный знак" была предотвращена продажа 48 миллионов бутылок питьевой воды с нарушениями сроков годности и обязательных требований.

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бизнес, россия, армения, роспотребнадзор, црпт