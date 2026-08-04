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ВТБ выплатил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 миллиарда рублей - 04.08.2026, ПРАЙМ
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ВТБ выплатил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 миллиарда рублей
ВТБ выплатил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 миллиарда рублей - 04.08.2026, ПРАЙМ
ВТБ выплатил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 миллиарда рублей
ВТБ выплатил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 миллиарда рублей розничным акционерам, сообщает пресс-служба банка. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:58+0300
2026-08-04T19:58+0300
экономика
бизнес
россия
андрей костин
втб
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. ВТБ выплатил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 миллиарда рублей розничным акционерам, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ выплатил дивиденды розничным акционерам. ВТБ перечислил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 миллиарда рублей в пользу зарегистрированных в реестре акционеров номинальных держателей и доверительных управляющих", - говорится в сообщении. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 9,71 рубля, отмечается в сообщении. "ВТБ выполнил обязательства перед частными инвесторами, своевременно перечислив дивиденды по итогам 2025 года. Мы намерены сохранить приверженность стабильной дивидендной политике и в следующих циклах распределения прибыли с учетом необходимости укрепления капитальной базы", - отметил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В июне глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что акционеры банка утвердили дивиденды по итогам 2025 года в размере 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Также он заявлял, что ВТБ рассчитывает в 2027-2029 годах достичь уровня дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. В мае наблюдательный совет банка принял решение рекомендовать собранию акционеров выплату дивидендов по акциям в размере 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год (502,1 миллиарда рублей), что соответствует 125,5 миллиарда рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию - 9,71 рубля. Дивиденды ВТБ по итогам 2024 года составили 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, а также 0,2654 копейки и 2,654 копейки на одну привилегированную акцию первого и второго типов соответственно. Суммарные выплаты составили 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по привилегированным. ВТБ в апреле завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные, конвертация прошла по цене 82,67 рубля за бумагу, что соответствует средневзвешенной биржевой стоимости в 2025 году.
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40
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4.7
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бизнес, россия, андрей костин, втб
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Андрей Костин, ВТБ
19:58 04.08.2026
 
ВТБ выплатил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 миллиарда рублей

ВТБ выплатил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 миллиарда рублей розничным акционерам

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. ВТБ выплатил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 миллиарда рублей розничным акционерам, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ выплатил дивиденды розничным акционерам. ВТБ перечислил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 миллиарда рублей в пользу зарегистрированных в реестре акционеров номинальных держателей и доверительных управляющих", - говорится в сообщении.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 9,71 рубля, отмечается в сообщении.
"ВТБ выполнил обязательства перед частными инвесторами, своевременно перечислив дивиденды по итогам 2025 года. Мы намерены сохранить приверженность стабильной дивидендной политике и в следующих циклах распределения прибыли с учетом необходимости укрепления капитальной базы", - отметил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
В июне глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что акционеры банка утвердили дивиденды по итогам 2025 года в размере 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Также он заявлял, что ВТБ рассчитывает в 2027-2029 годах достичь уровня дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.
В мае наблюдательный совет банка принял решение рекомендовать собранию акционеров выплату дивидендов по акциям в размере 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год (502,1 миллиарда рублей), что соответствует 125,5 миллиарда рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию - 9,71 рубля.
Дивиденды ВТБ по итогам 2024 года составили 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, а также 0,2654 копейки и 2,654 копейки на одну привилегированную акцию первого и второго типов соответственно. Суммарные выплаты составили 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по привилегированным.
ВТБ в апреле завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные, конвертация прошла по цене 82,67 рубля за бумагу, что соответствует средневзвешенной биржевой стоимости в 2025 году.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАндрей КостинВТБ
 
 
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