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Фуэго проснулся: в Гватемале объявили оранжевый уровень опасности
Фуэго проснулся: в Гватемале объявили оранжевый уровень опасности - 04.08.2026, ПРАЙМ
Фуэго проснулся: в Гватемале объявили оранжевый уровень опасности
Оранжевый уровень опасности был объявлен в Гватемале из-за усиления активности вулкана Фуэго, следует из сообщения национального координационного центра по... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:22+0300
2026-08-04T11:22+0300
2026-08-04T11:22+0300
происшествия
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опасность
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Оранжевый уровень опасности был объявлен в Гватемале из-за усиления активности вулкана Фуэго, следует из сообщения национального координационного центра по снижению риска стихийных бедствий (SE-CONRED). По данным национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, в атмосферу поднимаются столбы пепла и газа. Пепел также распространяется в сторону близлежащих населенных пунктов, поэтому власти продолжают внимательно следить за развитием извержения. "SE-CONRED объявила оранжевый уровень опасности в связи с усилением извержения вулкана Фуэго", - говорится в сообщении ведомства. Во время извержения над кратером образовался лавовый фонтан высотой от 200 до 300 метров. Власти призывают жителей не приближаться к близлежащим оврагам, использовать маски и держать наготове "тревожный чемоданчик" для экстренной эвакуации. Вулкан Фуэго называют самым активным в Центральной Америке, он расположен примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы - между департаментами Эскуинтла, Сакатепекес и Чимальтенанго. Высота вулкана - 3763 метра над уровнем моря. Мощное извержение этого вулкана в июне 2018 года затронуло 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. Жертвами извержения вулкана стали тогда не менее 190 человек.
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вулкан, опасность
Происшествия, Вулкан, опасность
Фуэго проснулся: в Гватемале объявили оранжевый уровень опасности
В Гватемале объявили оранжевый уровень опасности из-за усиления активности вулкана Фуэго
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Оранжевый уровень опасности был объявлен в Гватемале из-за усиления активности вулкана Фуэго, следует из сообщения национального координационного центра по снижению риска стихийных бедствий (SE-CONRED).
По данным национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, в атмосферу поднимаются столбы пепла и газа. Пепел также распространяется в сторону близлежащих населенных пунктов, поэтому власти продолжают внимательно следить за развитием извержения.
"SE-CONRED объявила оранжевый уровень опасности в связи с усилением извержения вулкана Фуэго", - говорится в сообщении ведомства.
Во время извержения над кратером образовался лавовый фонтан высотой от 200 до 300 метров. Власти призывают жителей не приближаться к близлежащим оврагам, использовать маски и держать наготове "тревожный чемоданчик" для экстренной эвакуации.
Вулкан Фуэго называют самым активным в Центральной Америке, он расположен примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы - между департаментами Эскуинтла, Сакатепекес и Чимальтенанго. Высота вулкана - 3763 метра над уровнем моря. Мощное извержение этого вулкана в июне 2018 года затронуло 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. Жертвами извержения вулкана стали тогда не менее 190 человек.