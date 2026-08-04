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Беспилотники повредили склад Wildberries в Тверской области

Беспилотники повредили склад Wildberries в Тверской области - 04.08.2026, ПРАЙМ

Беспилотники повредили склад Wildberries в Тверской области

Стена складского помещения маркетплейса Wildberries повреждена в результате отражения атаки БПЛА ВСУ в Тверской области, сообщил врио губернатора региона... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:50+0300

2026-08-04T09:50+0300

2026-08-04T09:50+0300

россия

wildberries

всу

тверская область

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КУРСК, 4 авг - ПРАЙМ. Стена складского помещения маркетплейса Wildberries повреждена в результате отражения атаки БПЛА ВСУ в Тверской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. "При отражении атаки БПЛА сегодня ночью обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения "Вайлдберриз" в поселке Эммаусс Калининского округа", - написал Королев в своем канале на платформе "Макс". Он добавил, что сотрудники склада не пострадали. "Экстренные службы работают на месте. Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта", - отметил врио губернатора.

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тверская область

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россия, wildberries, всу, тверская область