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Беспилотники повредили склад Wildberries в Тверской области - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Беспилотники повредили склад Wildberries в Тверской области
Беспилотники повредили склад Wildberries в Тверской области - 04.08.2026, ПРАЙМ
Беспилотники повредили склад Wildberries в Тверской области
Стена складского помещения маркетплейса Wildberries повреждена в результате отражения атаки БПЛА ВСУ в Тверской области, сообщил врио губернатора региона... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:50+0300
2026-08-04T09:50+0300
россия
wildberries
всу
тверская область
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КУРСК, 4 авг - ПРАЙМ. Стена складского помещения маркетплейса Wildberries повреждена в результате отражения атаки БПЛА ВСУ в Тверской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. "При отражении атаки БПЛА сегодня ночью обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения "Вайлдберриз" в поселке Эммаусс Калининского округа", - написал Королев в своем канале на платформе "Макс". Он добавил, что сотрудники склада не пострадали. "Экстренные службы работают на месте. Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта", - отметил врио губернатора.
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тверская область
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россия, wildberries, всу, тверская область
РОССИЯ, Wildberries, ВСУ, Тверская область
09:50 04.08.2026
 
Беспилотники повредили склад Wildberries в Тверской области

Глава Тверской области Королев: стена склада Wildberries повреждена после атаки БПЛА

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КУРСК, 4 авг - ПРАЙМ. Стена складского помещения маркетплейса Wildberries повреждена в результате отражения атаки БПЛА ВСУ в Тверской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
"При отражении атаки БПЛА сегодня ночью обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения "Вайлдберриз" в поселке Эммаусс Калининского округа", - написал Королев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что сотрудники склада не пострадали.
"Экстренные службы работают на месте. Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта", - отметил врио губернатора.
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