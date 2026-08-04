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Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате 260 тысяч "квадратов" складов
Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате 260 тысяч "квадратов" складов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате 260 тысяч "квадратов" складов
Компания Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов в первом квартале 2027 года, заявил министр торговли и интеграции... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:58+0300
2026-08-04T10:58+0300
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АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Компания Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов в первом квартале 2027 года, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев. "В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 тысяч квадратных метров - компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч... Это планы по развитию местного филиала Wildberries", - сказал Шаккалиев на брифинге в правительстве Казахстана. Глава минторга отметил, что в Астане и Алма-Ате суммарная площадь складов Wildberries составит более 260 тысяч квадратных метров. По данным правительства Казахстана, объем инвестиций составляет 47,7 миллиарда тенге (100,9 миллиона долларов). Шаккалиев также сообщил, что компания Wildberries не обращалась к властям Казахстана с просьбой об открытии дополнительных складских мощностей на территории республики.
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Бизнес, Экономика, Астана, АЛМА-АТА, КАЗАХСТАН, Wildberries
Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате 260 тысяч "квадратов" складов
Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов
АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Компания Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов в первом квартале 2027 года, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.
"В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 тысяч квадратных метров - компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч... Это планы по развитию местного филиала Wildberries", - сказал Шаккалиев на брифинге в правительстве Казахстана.
Глава минторга отметил, что в Астане и Алма-Ате суммарная площадь складов Wildberries составит более 260 тысяч квадратных метров. По данным правительства Казахстана, объем инвестиций составляет 47,7 миллиарда тенге (100,9 миллиона долларов).
Шаккалиев также сообщил, что компания Wildberries не обращалась к властям Казахстана с просьбой об открытии дополнительных складских мощностей на территории республики.