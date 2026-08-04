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Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате 260 тысяч "квадратов" складов - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате 260 тысяч "квадратов" складов
Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате 260 тысяч "квадратов" складов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате 260 тысяч "квадратов" складов
Компания Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов в первом квартале 2027 года, заявил министр торговли и интеграции... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:58+0300
2026-08-04T11:05+0300
бизнес
экономика
астана
алма-ата
казахстан
wildberries
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АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Компания Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов в первом квартале 2027 года, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев. "В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 тысяч квадратных метров - компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч... Это планы по развитию местного филиала Wildberries", - сказал Шаккалиев на брифинге в правительстве Казахстана. Глава минторга отметил, что в Астане и Алма-Ате суммарная площадь складов Wildberries составит более 260 тысяч квадратных метров. По данным правительства Казахстана, объем инвестиций составляет 47,7 миллиарда тенге (100,9 миллиона долларов). Шаккалиев также сообщил, что компания Wildberries не обращалась к властям Казахстана с просьбой об открытии дополнительных складских мощностей на территории республики.
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бизнес, астана, алма-ата, казахстан, wildberries
Бизнес, Экономика, Астана, АЛМА-АТА, КАЗАХСТАН, Wildberries
10:58 04.08.2026 (обновлено: 11:05 04.08.2026)
 
Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате 260 тысяч "квадратов" складов

Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Компания Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов в первом квартале 2027 года, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.
"В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 тысяч квадратных метров - компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч... Это планы по развитию местного филиала Wildberries", - сказал Шаккалиев на брифинге в правительстве Казахстана.
Глава минторга отметил, что в Астане и Алма-Ате суммарная площадь складов Wildberries составит более 260 тысяч квадратных метров. По данным правительства Казахстана, объем инвестиций составляет 47,7 миллиарда тенге (100,9 миллиона долларов).
Шаккалиев также сообщил, что компания Wildberries не обращалась к властям Казахстана с просьбой об открытии дополнительных складских мощностей на территории республики.
 
ЭкономикаБизнесАстанаАЛМА-АТАКАЗАХСТАНWildberries
 
 
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