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Военные Тайваня и США проводят тайные учения, пишут WSJ
Военные Тайваня и США проводят тайные учения, пишут WSJ - 04.08.2026, ПРАЙМ
Военные Тайваня и США проводят тайные учения, пишут WSJ
Руководство Тайваня совместно с американскими военными проводят военные учения, информация о которых долгое время скрывалась от общественности, сообщает издание | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:09+0300
2026-08-04T12:09+0300
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тайвань
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Руководство Тайваня совместно с американскими военными проводят военные учения, информация о которых долгое время скрывалась от общественности, сообщает издание со ссылкой на закрытое заявление главы тайваньского оборонного ведомства Гу Веллингтона. "Военное сотрудничество Тайваня с США гораздо теснее, чем вы можете себе представить... Общественность видит только продажу оружия, но на самом деле это многогранный процесс, включающий в себя гораздо больше... Благодаря военным обменам мы получили огромный практический боевой опыт от США", - цитирует издание заявление политика, сделанное небольшой группе журналистов. Wall Street Journal подчеркивает, что подобное заявление отражает то, что "Тайвань начинает рассказывать информацию о долго скрывавшихся военных учениях с США". В Пентагоне и Тихоокеанском командовании США сообщили изданию, что не будут комментировать это заявление. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, продажа Вашингтоном оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе
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тайвань, сша, китай
Военные Тайваня и США проводят тайные учения, пишут WSJ
WSJ: Тайвань и США проводят военные учения, информация о которых долгое время скрывалась
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Руководство Тайваня совместно с американскими военными проводят военные учения, информация о которых долгое время скрывалась от общественности, сообщает издание со ссылкой на закрытое заявление главы тайваньского оборонного ведомства Гу Веллингтона.
"Военное сотрудничество Тайваня
с США
гораздо теснее, чем вы можете себе представить... Общественность видит только продажу оружия, но на самом деле это многогранный процесс, включающий в себя гораздо больше... Благодаря военным обменам мы получили огромный практический боевой опыт от США", - цитирует издание заявление политика, сделанное небольшой группе журналистов.
Wall Street Journal подчеркивает, что подобное заявление отражает то, что "Тайвань начинает рассказывать информацию о долго скрывавшихся военных учениях с США".
В Пентагоне и Тихоокеанском командовании США сообщили изданию, что не будут комментировать это заявление.
Китай
неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе
. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, продажа Вашингтоном оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе