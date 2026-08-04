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"Яндекс Браузер" занял первое место в App Store - 04.08.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс Браузер" занял первое место в App Store
"Яндекс Браузер" занял первое место в App Store - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Браузер" занял первое место в App Store
Мобильное приложение "Яндекс Браузер с Алисой AI" занял первое место по популярности в магазине в App Store среди бесплатных приложений, заметил корреспондент... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:28+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение "Яндекс Браузер с Алисой AI" занял первое место по популярности в магазине в App Store среди бесплатных приложений, заметил корреспондент РИА Новости. Кроме того, при переходе на страницу приложения в App Store указано, что браузер на первом месте вреди утилитов. Ранее РИА Новости обратило внимание, что зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. На порталах некоторых из них появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры для стабильной работы или предлагается войти через "Яндекс Браузер".
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технологии, бизнес, microsoft
Технологии, Бизнес, Microsoft
12:28 04.08.2026
 
"Яндекс Браузер" занял первое место в App Store

"Яндекс Браузер с Алисой AI" занял первое место в App Store среди бесплатных приложений

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение "Яндекс Браузер с Алисой AI" занял первое место по популярности в магазине в App Store среди бесплатных приложений, заметил корреспондент РИА Новости.
Кроме того, при переходе на страницу приложения в App Store указано, что браузер на первом месте вреди утилитов.
Ранее РИА Новости обратило внимание, что зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. На порталах некоторых из них появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры для стабильной работы или предлагается войти через "Яндекс Браузер".
 
ТехнологииБизнесMicrosoft
 
 
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