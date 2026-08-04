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"Яндекс Браузер" занял первое место в App Store

"Яндекс Браузер" занял первое место в App Store - 04.08.2026, ПРАЙМ

"Яндекс Браузер" занял первое место в App Store

Мобильное приложение "Яндекс Браузер с Алисой AI" занял первое место по популярности в магазине в App Store среди бесплатных приложений, заметил корреспондент... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:28+0300

2026-08-04T12:28+0300

2026-08-04T12:28+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение "Яндекс Браузер с Алисой AI" занял первое место по популярности в магазине в App Store среди бесплатных приложений, заметил корреспондент РИА Новости. Кроме того, при переходе на страницу приложения в App Store указано, что браузер на первом месте вреди утилитов. Ранее РИА Новости обратило внимание, что зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. На порталах некоторых из них появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры для стабильной работы или предлагается войти через "Яндекс Браузер".

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технологии, бизнес, microsoft