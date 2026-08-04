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Курс юаня поднялся выше 12 рублей - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня поднялся выше 12 рублей
Курс юаня поднялся выше 12 рублей - 04.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня поднялся выше 12 рублей
Рубль снижается к юаню во вторник, в то время как китайская валюта покоряет максимумы с конца марта, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:31+0300
2026-08-04T16:59+0300
рынок
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рубль снижается к юаню во вторник, в то время как китайская валюта покоряет максимумы с конца марта, следует из данных Московской биржи.Курс юаня к 15.47 мск рос на 8 копеек, до 12,02 рубля. Выше 12 рублей китайская валюта поднялась впервые с 23 марта.Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,49%, до 81,68 доллара за баррель.Главным фактором, который способствовал ослаблению рубля, стало снижение нефтяных цен, комментируют аналитики банка "Синара".Также они отмечают, что операции по бюджетному правилу умеренно влияют на валютный рынок, так как они недостаточно масштабны, чтобы сформировать тренд, и лишь призваны сглаживать колебания.Курс юаня днем вторника рос на 0,65%. Китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 11,9-12,03 рубля."Возможно, текущая слабая динамика валютных курсов определяется в некоторой степени сезонными факторами (исторически рубль слабеет в августе в среднем на 1-3%), а также опасениями перед ужесточением антироссийских санкций", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер".ПРОГНОЗЫ"В среду, 5 августа, ожидалась информация по операциям Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Операции Минфина в рамках бюджетного правила - это дополнительный фактор спроса на валюту, который оказывает понижательное давление на рубль. Даже небольшие объемы покупки валюты в условиях снижения экспортной выручки могут усиливать ослабление рубля", - предполагает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал"."На этом фоне валютные курсы могут сместиться в направлении верхних границ диапазонов 11,8-12,2 рубля за китайский юань, 79-82,5 рубля за доллар США и 91,5-93,5 рубля за евро", - прогнозирует Дудников.
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Рынок
14:31 04.08.2026 (обновлено: 16:59 04.08.2026)
 
Курс юаня поднялся выше 12 рублей

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12 рублей впервые с 23 марта

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рубль снижается к юаню во вторник, в то время как китайская валюта покоряет максимумы с конца марта, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня к 15.47 мск рос на 8 копеек, до 12,02 рубля. Выше 12 рублей китайская валюта поднялась впервые с 23 марта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,49%, до 81,68 доллара за баррель.
Главным фактором, который способствовал ослаблению рубля, стало снижение нефтяных цен, комментируют аналитики банка "Синара".
Также они отмечают, что операции по бюджетному правилу умеренно влияют на валютный рынок, так как они недостаточно масштабны, чтобы сформировать тренд, и лишь призваны сглаживать колебания.
Курс юаня днем вторника рос на 0,65%. Китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 11,9-12,03 рубля.
"Возможно, текущая слабая динамика валютных курсов определяется в некоторой степени сезонными факторами (исторически рубль слабеет в августе в среднем на 1-3%), а также опасениями перед ужесточением антироссийских санкций", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер".
ПРОГНОЗЫ
"В среду, 5 августа, ожидалась информация по операциям Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Операции Минфина в рамках бюджетного правила - это дополнительный фактор спроса на валюту, который оказывает понижательное давление на рубль. Даже небольшие объемы покупки валюты в условиях снижения экспортной выручки могут усиливать ослабление рубля", - предполагает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"На этом фоне валютные курсы могут сместиться в направлении верхних границ диапазонов 11,8-12,2 рубля за китайский юань, 79-82,5 рубля за доллар США и 91,5-93,5 рубля за евро", - прогнозирует Дудников.
 
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