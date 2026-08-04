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Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду - 04.08.2026, ПРАЙМ

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 13,35 копеек - до 11,9677 рубля, доллара - на 1,0604 рубля, до 81,1291 рубля, евро - на... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:04+0300

2026-08-04T18:04+0300

2026-08-04T18:08+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 13,35 копеек - до 11,9677 рубля, доллара - на 1,0604 рубля, до 81,1291 рубля, евро - на 1,6235 рубля, до 93,5824 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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2026

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рынок, рф, сша, банк россии, валюта, юань, рубль, евро, доллар