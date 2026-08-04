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Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду - 04.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 13,35 копеек - до 11,9677 рубля, доллара - на 1,0604 рубля, до 81,1291 рубля, евро - на... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:04+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 13,35 копеек - до 11,9677 рубля, доллара - на 1,0604 рубля, до 81,1291 рубля, евро - на 1,6235 рубля, до 93,5824 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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Рынок, РФ, США, Банк России, Экономика, валюта, юань, рубль, евро, доллар
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня на среду - 11,97 руб, доллара - 81,13 руб, евро - 93,58 руб