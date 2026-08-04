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Курс юаня по итогам торгов вторника вырос на 1 копейку
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос на 1 копейку - 04.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос на 1 копейку
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос по отношению к рублю на 1 копейку, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:17+0300
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2026-08-04T19:17+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вторника вырос по отношению к рублю на 1 копейку, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подрос на 1 копейку, закрыв торги на отметке 11,95 рубля.
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рынок, юань, торги, валюта
Рынок, юань, Торги, валюта
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос на 1 копейку
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос на 1 копейку и составил 11,95 рубля