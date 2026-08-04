https://1prime.ru/20260804/zakon-872009723.html

Подписан закон, исключающий направление оферты миноритариям при передаче РФ акций по суду

Подписан закон, исключающий направление оферты миноритариям при передаче РФ акций по суду - 04.08.2026, ПРАЙМ

Подписан закон, исключающий направление оферты миноритариям при передаче РФ акций по суду

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий направление обязательного предложения о выкупе акций у миноритарных акционеров в случае передачи в... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:18+0300

2026-08-04T14:18+0300

2026-08-04T14:18+0300

россия

экономика

рф

владимир путин

росимущество

госдума

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872009723.jpg?1785842308

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий направление обязательного предложения о выкупе акций у миноритарных акционеров в случае передачи в собственность РФ крупного пакета акций публичных акционерных обществ на основании решения суда. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. По действующему законодательству лицо, которое приобрело более 30% акций публичного общества, обязано направить обязательное предложение другим акционерам о выкупе их акций. Новый закон делает исключение в случае поступления в собственность РФ акций, взысканных в доход государства по решению суда или безвозмездно переданных в федеральную собственность. В таких случаях обязанность направлять оферту миноритариям отменяется на 18 месяцев с даты перехода к государству права собственности на данные акции. При этом в отношении акций публичного общества, поступивших в собственность РФ до начала действия закона, этот срок будет исчисляться со дня вступления закона в силу. Предложение об исключении соответствующих обязанностей "получило поддержку на всех уровнях", отмечал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. В целом изменения направлены на оптимизацию правового регулирования процесса управления госактивами, повышение эффективности взаимодействия госорганов и снижение финансовых затрат для бюджета, пояснял он. Закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на отношения, возникшие до этого момента. Данные изменения позволят, в частности, избежать ситуаций, когда Росимущество, осуществляя от имени РФ права акционера, могло бы считаться не исполнившим обязанность по направлению оферты другим акционерам в случаях передачи по решению суда в федеральную собственность крупных пакетов акций публичных обществ. В сопроводительных документах указывается на направление Банком России в Росимущество предписаний об устранении соответствующих нарушений законодательства. Неисполнение таких предписаний может привести к привлечению Росимущества и его должностных лиц к административной ответственности, блокировке возможности голосовать по принадлежащим РФ акциям и незапланированным расходам государства. При этом необходимо учитывать, что Росимущество получает права акционера от имени РФ, чтобы впоследствии реализовать акции частным инвесторам и за счет этого пополнить доходы федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах. Кроме того, в Бюджетном кодексе отсутствуют положения, допускающие финансирование приобретения акций и долей хозяйственных обществ за счет средств федерального бюджета.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, росимущество, госдума, банк россии