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Путин подписал закон о рекламе услуг по обращению цифровых валют

Путин подписал закон о рекламе услуг по обращению цифровых валют - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон о рекламе услуг по обращению цифровых валют

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает требования к рекламе услуг по организации обращения цифровых валют и вносит ряд других... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T16:38+0300

2026-08-04T16:38+0300

2026-08-04T16:58+0300

финансы

владимир путин

банк россии

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает требования к рекламе услуг по организации обращения цифровых валют и вносит ряд других изменений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вносит в законодательство изменения, необходимые для реализации закона "О цифровых валютах и цифровых правах". В частности, он устанавливает требования к рекламе услуг по организации обращения криптовалют, обязывая указывать в ней наименование организатора обращения и источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством. Такая реклама должна предупреждать о высоких рисках и возможных финансовых потерях в результате операций с криптовалютами. Также она должна предлагать ознакомиться с возможными рисками до совершения сделок (операций) с такими валютами и информировать о наличии законодательных ограничений в отношении таких сделок. В рекламе соответствующих услуг запрещается указывать конкретные цифровые валюты и прогнозы изменения их курса, а также гарантировать или обещать доходность вложений в будущем, в том числе на основе реальных показателей в прошлом. Помимо этого, определяются особенности организованной торговли цифровыми валютами и цифровыми правами, а также их учета, и предусматривается возможность использования криптовалюты при клиринге. Одновременно прописываются права и обязанности цифровых депозитариев, брокеров, управляющих компаний и Банка России. При этом закрепляется право кредитных организаций и филиалов иностранных банков осуществлять обращение и организацию обращения цифровых валют, а также совершать сделки и операции с ними. А управляющим компаниям банковских холдингов деятельность по организации обращения криптовалют запрещается. По аналогии с участниками рынка ценных бумаг определяются особенности банкротства участников рынка цифровых валют. Кроме того, устанавливаются правила обращения взыскания на цифровые валюты и цифровые права должников и наложения ареста на такие активы, а также исполнения требований судебных актов цифровыми депозитариями и операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, владимир путин, банк россии