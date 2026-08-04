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Подписан закон, совершенствующий порядок расчета НДС при изменении налоговых условий - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Подписан закон, совершенствующий порядок расчета НДС при изменении налоговых условий
Подписан закон, совершенствующий порядок расчета НДС при изменении налоговых условий - 04.08.2026, ПРАЙМ
Подписан закон, совершенствующий порядок расчета НДС при изменении налоговых условий
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета НДС в ряде случаев, когда обязанность его уплаты возникла из-за изменений налогового... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:56+0300
2026-08-04T17:56+0300
экономика
рф
владимир путин
конституционный суд
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета НДС в ряде случаев, когда обязанность его уплаты возникла из-за изменений налогового законодательства после заключения договора между поставщиком и покупателем, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ касается случаев, когда из-за таких изменений у поставщика возникает обязанность уплатить НДС уже после заключения договора (например, при отмене льготы), а покупатель при этом не может принять этот налог к вычету. Он разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ. Сейчас при реализации товаров, работ, услуг, передаче имущественных прав поставщик дополнительно к их цене (тарифу) обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС. А в случаях, когда после заключения договора из-за изменений налогового законодательства у поставщика возникает обязанность по уплате НДС, он вправе взыскать его с покупателя. Однако неурегулированным оставался момент, когда в подобной ситуации у самого покупателя отсутствует возможность принять соответствующие суммы налога к вычету для компенсации перелагаемых на него потерь (например, при применении специального налогового режима). Новый закон вносит изменения в статьи 166 и 168 Налогового кодекса, направленные на устранение этого пробела. Теперь в случае, если поставщик в силу изменения налогового законодательства становится плательщиком НДС после заключения договора, а покупатель не имеет права на вычет НДС, налог на добавленную стоимость будет исчисляться поставщиком расчетным методом - внутри зафиксированной в договоре цены с использованием расчетных ставок - при условии, что стороны не изменили цену в договоре либо не предусмотрели в нем условия об урегулировании подобной ситуации. Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал.
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рф, владимир путин, конституционный суд
Экономика, РФ, Владимир Путин, Конституционный суд
17:56 04.08.2026
 

Подписан закон, совершенствующий порядок расчета НДС при изменении налоговых условий

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета НДС в ряде случаев, когда обязанность его уплаты возникла из-за изменений налогового законодательства после заключения договора между поставщиком и покупателем, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ касается случаев, когда из-за таких изменений у поставщика возникает обязанность уплатить НДС уже после заключения договора (например, при отмене льготы), а покупатель при этом не может принять этот налог к вычету. Он разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ.
Сейчас при реализации товаров, работ, услуг, передаче имущественных прав поставщик дополнительно к их цене (тарифу) обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС. А в случаях, когда после заключения договора из-за изменений налогового законодательства у поставщика возникает обязанность по уплате НДС, он вправе взыскать его с покупателя.
Однако неурегулированным оставался момент, когда в подобной ситуации у самого покупателя отсутствует возможность принять соответствующие суммы налога к вычету для компенсации перелагаемых на него потерь (например, при применении специального налогового режима). Новый закон вносит изменения в статьи 166 и 168 Налогового кодекса, направленные на устранение этого пробела.
Теперь в случае, если поставщик в силу изменения налогового законодательства становится плательщиком НДС после заключения договора, а покупатель не имеет права на вычет НДС, налог на добавленную стоимость будет исчисляться поставщиком расчетным методом - внутри зафиксированной в договоре цены с использованием расчетных ставок - при условии, что стороны не изменили цену в договоре либо не предусмотрели в нем условия об урегулировании подобной ситуации.
Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал.
 
ЭкономикаРФВладимир ПутинКонституционный суд
 
 
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