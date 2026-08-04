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Подписан закон, уточняющий налогообложение операций с акциями ЭЗО и долговыми ЦФА - 04.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Подписан закон, уточняющий налогообложение операций с акциями ЭЗО и долговыми ЦФА
Подписан закон, уточняющий налогообложение операций с акциями ЭЗО и долговыми ЦФА - 04.08.2026, ПРАЙМ
Подписан закон, уточняющий налогообложение операций с акциями ЭЗО и долговыми ЦФА
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности налогообложения операций с акциями экономически значимых организаций (ЭЗО) и долговыми... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:56+0300
2026-08-04T17:56+0300
экономика
рынок
россия
рф
владимир путин
алексей сазанов
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности налогообложения операций с акциями экономически значимых организаций (ЭЗО) и долговыми цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а также при погашении еврооблигаций российских эмитентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом устанавливаются особенности уплаты НДФЛ с доходов в виде дивидендов по акциям ЭЗО, получаемых принципалом (их владельцем) от доверенного лица, которому они были временно переданы. Речь идет о случаях, когда получение таких акций осуществлялось в соответствии с договорами, предусмотренными нормативными правовыми актами президента РФ. Доход, полученный доверенным лицом и выплаченный принципалу, будет облагаться НДФЛ у принципала, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. И также предусмотрен зачет налога, уплаченного доверенным лицом в качестве налогового агента, в счет суммы НДФЛ, подлежащей уплате принципалом, уточнил он. Данные изменения вносятся в Налоговый кодекс, чтобы избежать двойного налогообложения. Кроме того, в непрерывный срок нахождения в собственности принципала акций ЭЗО будет включаться и срок, в течение которого они непрерывно находились у его доверенного лица. Все эти изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 июня 2024 года. А доходы и расходы налогоплательщика в виде периодических выплат по долговым ЦФА, не связанные с выкупом таких активов, будут учитываться в общей налоговой базе в порядке, предусмотренном для процентов по долговым обязательствам. Причем это изменение будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года. Помимо этого, уточняются вопросы налогообложения доходов по еврооблигациям российских эмитентов. Ранее из-за санкций со стороны недружественных стран указами президента России был введен временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и приняты дополнительные меры, связанные с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам. При этом в Налоговый кодекс были внесены изменения, которые освобождали от налогообложения в РФ лишь процентные доходы по еврооблигациям, которые иностранные держатели получали в соответствии с данными указами напрямую или через депозитарий. Новый закон позволяет получить такую льготу и при погашении тела долга по таким бумагам. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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рынок, россия, рф, владимир путин, алексей сазанов
Экономика, Рынок, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Алексей Сазанов
17:56 04.08.2026
 

Подписан закон, уточняющий налогообложение операций с акциями ЭЗО и долговыми ЦФА

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности налогообложения операций с акциями экономически значимых организаций (ЭЗО) и долговыми цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а также при погашении еврооблигаций российских эмитентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом устанавливаются особенности уплаты НДФЛ с доходов в виде дивидендов по акциям ЭЗО, получаемых принципалом (их владельцем) от доверенного лица, которому они были временно переданы. Речь идет о случаях, когда получение таких акций осуществлялось в соответствии с договорами, предусмотренными нормативными правовыми актами президента РФ.
Доход, полученный доверенным лицом и выплаченный принципалу, будет облагаться НДФЛ у принципала, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. И также предусмотрен зачет налога, уплаченного доверенным лицом в качестве налогового агента, в счет суммы НДФЛ, подлежащей уплате принципалом, уточнил он.
Данные изменения вносятся в Налоговый кодекс, чтобы избежать двойного налогообложения. Кроме того, в непрерывный срок нахождения в собственности принципала акций ЭЗО будет включаться и срок, в течение которого они непрерывно находились у его доверенного лица. Все эти изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 июня 2024 года.
А доходы и расходы налогоплательщика в виде периодических выплат по долговым ЦФА, не связанные с выкупом таких активов, будут учитываться в общей налоговой базе в порядке, предусмотренном для процентов по долговым обязательствам. Причем это изменение будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года.
Помимо этого, уточняются вопросы налогообложения доходов по еврооблигациям российских эмитентов. Ранее из-за санкций со стороны недружественных стран указами президента России был введен временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и приняты дополнительные меры, связанные с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам.
При этом в Налоговый кодекс были внесены изменения, которые освобождали от налогообложения в РФ лишь процентные доходы по еврооблигациям, которые иностранные держатели получали в соответствии с данными указами напрямую или через депозитарий. Новый закон позволяет получить такую льготу и при погашении тела долга по таким бумагам.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
 
ЭкономикаРынокРОССИЯРФВладимир ПутинАлексей Сазанов
 
 
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