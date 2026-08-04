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Подписан закон, упрощающий перевод сельхозземель под агротуризм - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Подписан закон, упрощающий перевод сельхозземель под агротуризм
Подписан закон, упрощающий перевод сельхозземель под агротуризм - 04.08.2026, ПРАЙМ
Подписан закон, упрощающий перевод сельхозземель под агротуризм
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке перевода сельскохозяйственных земель в земли рекреационного назначения для строительства и... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:33+0300
2026-08-04T18:48+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
рф
владимир путин
минсельхоз
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке перевода сельскохозяйственных земель в земли рекреационного назначения для строительства и использования объектов сельского туризма, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ разработан в целях закрепления возможности комплексного освоения земель сельхозназначения, не занятых сельскохозяйственными угодьями, и создания благоприятных условий для бизнеса в сфере сельского туризма. Закон устанавливает упрощенный порядок перевода земельных участков из земель сельхозназначения, не занятых сельхозугодьями, в земли особо охраняемых территорий и объектов (земли рекреационного назначения) для строительства объектов сельского туризма. Перевод земельных участков будет осуществляться лишь на основании утвержденной документации по планировке территории. Для оказания услуг в сфере агротуризма допускаются строительство и реконструкция объектов капитального строительства и возведение некапитальных строений, сооружений. Перечень видов таких объектов и требования к ним утвердит правительство РФ. Документация по планировке территории, предусматривающая строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов капстроительства для оказания услуг сельского туризма, до ее утверждения будет согласовываться с Минсельхозом России, а также с собственником земли в случае, когда она подготовлена другим лицом. Сельхозпроизводителям (за исключением сельхозпотребкооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) разрешается создавать объекты инфраструктуры на землях, предназначенных для оказания услуг агротуризма, при одновременном соблюдении ряда условий. Земельный участок должен принадлежать сельхозпроизводителю на праве собственности или на ином законном праве, а расстояние от объектов инфраструктуры до иных объектов, используемых для производства сельхозпродукции, не превышать пяти километров. Помимо этого, максимальный размер участка, предназначенного для создания объектов инфраструктуры, не должен превышать 50 тысяч квадратных метров, а максимальная совокупная площадь застройки под ними составлять не более 2500 квадратных метров. При этом запрещается отчуждать объекты инфраструктуры от земли, на которой они расположены, а также от земельных участков и иных объектов, которые используются для производства сельхозпродукции. Данные ограничения не применяются к объектам сельского туризма, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на землях виноделов и виноградарей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
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сельское хозяйство, россия, рф, владимир путин, минсельхоз
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минсельхоз
18:33 04.08.2026 (обновлено: 18:48 04.08.2026)
 
Подписан закон, упрощающий перевод сельхозземель под агротуризм

Путин подписал закон, упрощающий перевод сельхозземель под агротуризм

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке перевода сельскохозяйственных земель в земли рекреационного назначения для строительства и использования объектов сельского туризма, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработан в целях закрепления возможности комплексного освоения земель сельхозназначения, не занятых сельскохозяйственными угодьями, и создания благоприятных условий для бизнеса в сфере сельского туризма.
Закон устанавливает упрощенный порядок перевода земельных участков из земель сельхозназначения, не занятых сельхозугодьями, в земли особо охраняемых территорий и объектов (земли рекреационного назначения) для строительства объектов сельского туризма. Перевод земельных участков будет осуществляться лишь на основании утвержденной документации по планировке территории.
Для оказания услуг в сфере агротуризма допускаются строительство и реконструкция объектов капитального строительства и возведение некапитальных строений, сооружений. Перечень видов таких объектов и требования к ним утвердит правительство РФ.
Документация по планировке территории, предусматривающая строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов капстроительства для оказания услуг сельского туризма, до ее утверждения будет согласовываться с Минсельхозом России, а также с собственником земли в случае, когда она подготовлена другим лицом.
Сельхозпроизводителям (за исключением сельхозпотребкооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) разрешается создавать объекты инфраструктуры на землях, предназначенных для оказания услуг агротуризма, при одновременном соблюдении ряда условий. Земельный участок должен принадлежать сельхозпроизводителю на праве собственности или на ином законном праве, а расстояние от объектов инфраструктуры до иных объектов, используемых для производства сельхозпродукции, не превышать пяти километров.
Помимо этого, максимальный размер участка, предназначенного для создания объектов инфраструктуры, не должен превышать 50 тысяч квадратных метров, а максимальная совокупная площадь застройки под ними составлять не более 2500 квадратных метров. При этом запрещается отчуждать объекты инфраструктуры от земли, на которой они расположены, а также от земельных участков и иных объектов, которые используются для производства сельхозпродукции.
Данные ограничения не применяются к объектам сельского туризма, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на землях виноделов и виноградарей.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФВладимир ПутинМинсельхоз
 
 
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