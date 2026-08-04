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Порядок определения границ рыболовных участков усовершенствуют

Порядок определения границ рыболовных участков усовершенствуют - 04.08.2026, ПРАЙМ

Порядок определения границ рыболовных участков усовершенствуют

Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок определения границ рыболовных участков и уточняющий обязательства по искусственному... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:48+0300

2026-08-04T18:48+0300

2026-08-04T18:56+0300

экономика

бизнес

россия

владимир путин

росрыболовство

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок определения границ рыболовных участков и уточняющий обязательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ позволяет привести условия договоров пользования рыболовным участком к единым параметрам и описать их границы с использованием национальных систем координат, предусмотренных действующим законодательством в сфере геодезии и картографии. Согласно сопроводительным документам, отсутствие в действующем законодательстве единого подхода при оформлении таких договоров и применение различных (включая иностранные) систем координат для описания границ рыболовных участков приводит к ряду проблем. В частности, регулярно возникают проблемы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, связанные с оформлением правонарушений и определением субъектов правонарушений. Помимо этого, создается почва для возникновения хозяйственных споров между владельцами соседних участков. Также осложняется оформление изменений границ рыболовных участков, вызванных смещением русел рек и изменением местоположения водных объектов и их береговых линий. Принятый закон позволит эти проблемы решить. Кроме того, документ уточняет обязательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Сейчас искусственное воспроизводство должно осуществляться при наличии рекомендаций научно-исследовательских организаций, подведомственных Росрыболовству. Однако из-за неравномерного распределения воспроизводственных мощностей на территории России технически невозможно обеспечить искусственное воспроизводство во всех водоемах. Нет и возможности проводить необходимые научные исследования на всех водоемах для подготовки соответствующих рекомендаций. В связи с этим новый закон с 1 сентября 2027 года обязывает пользователей осуществлять искусственное воспроизводство анадромных видов рыб лишь на рыболовных участках, выделенных на внутреннем водном объекте, в котором проходят пути их миграции, а воспроизводство на них обеспечивается федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Росрыболовству.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, росрыболовство