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Средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей в девяти регионах
Средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей в девяти регионах - 04.08.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей в девяти регионах
Средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей в девяти российских регионах, а больше всего они были на Чукотке, свидетельствуют данные статистики, которые... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:32+0300
2026-08-04T12:32+0300
2026-08-04T12:32+0300
экономика
россия
чукотка
магаданская область
камчатка
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей в девяти российских регионах, а больше всего они были на Чукотке, свидетельствуют данные статистики, которые изучило РИА Новости.
Самые высокие зарплаты в России в мае получали на Чукотке - в среднем 260,7 тысячи рублей в месяц, в Магаданской области - 214,5 тысячи рублей и в Ямало-Ненецком автономном округе - 205,4 тысячи рублей.
Выше 150 тысяч рублей средние зарплаты были еще в шести регионах. Так, на Камчатке трудовые доходы в мае сложились в среднем на уровне 198,8 тысячи рублей, в Москве - 183,7 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе - 178 тысяч рублей, в Якутии - 169,2 тысячи рублей, на Сахалине - 160,7 тысячи, а в Мурманской области - 150,5 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В мае в среднем по стране она составила 110,2 тысячи рублей, увеличившись за год на 10%.
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россия, чукотка, магаданская область, камчатка
Экономика, РОССИЯ, Чукотка, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЧАТКА
Средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей в девяти регионах
Средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей в девяти регионах России
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей в девяти российских регионах, а больше всего они были на Чукотке, свидетельствуют данные статистики, которые изучило РИА Новости.
Самые высокие зарплаты в России в мае получали на Чукотке - в среднем 260,7 тысячи рублей в месяц, в Магаданской области - 214,5 тысячи рублей и в Ямало-Ненецком автономном округе - 205,4 тысячи рублей.
Выше 150 тысяч рублей средние зарплаты были еще в шести регионах. Так, на Камчатке трудовые доходы в мае сложились в среднем на уровне 198,8 тысячи рублей, в Москве - 183,7 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе - 178 тысяч рублей, в Якутии - 169,2 тысячи рублей, на Сахалине - 160,7 тысячи, а в Мурманской области - 150,5 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В мае в среднем по стране она составила 110,2 тысячи рублей, увеличившись за год на 10%.