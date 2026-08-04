https://1prime.ru/20260804/zerno-872027738.html
На фоне блокады портов "Укрзализныця" ищет обходные пути для зерна
На фоне блокады портов "Укрзализныця" ищет обходные пути для зерна - 04.08.2026, ПРАЙМ
На фоне блокады портов "Укрзализныця" ищет обходные пути для зерна
Государственный оператор железных дорог Украины "Укрзализныця" ищет новые экспортные маршруты для вывоза зерна на фоне блокады украинских морских портов, пишет... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T21:34+0300
2026-08-04T21:34+0300
2026-08-04T21:36+0300
сельское хозяйство
украина
словакия
бизнес
венгрия
владимир зеленский
укрзализныця
bloomberg
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/08/849002624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76a1f175a3524a0a6669e318f3b56ecc.jpg
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Государственный оператор железных дорог Украины "Укрзализныця" ищет новые экспортные маршруты для вывоза зерна на фоне блокады украинских морских портов, пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Александра Перцовского.По его словам, компания ведет переговоры с соседними странами о расширении транзитных коридоров. Речь идет о портах на Дунае, румынской Констанце, а также о сухопутных маршрутах через Словакию и Венгрию. При этом Перцовский признал, что такие обходные пути позволят вывезти не более трети доступного ранее объема экспорта через порт Одессы.Напомним, 23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты — движение было приостановлено по решению судовладельцев. Financial Times связывала проблемы украинского судоходства с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, задействованных в поставках грузов для ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
украина
словакия
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/08/849002624_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f872dde1d5f3e936839acfea20eda23d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, украина, словакия, бизнес, венгрия, владимир зеленский, укрзализныця, bloomberg, financial times
Сельское хозяйство, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Бизнес, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, Укрзализныця, Bloomberg, Financial Times
На фоне блокады портов "Укрзализныця" ищет обходные пути для зерна
"Укрзализныця" ищет обходные пути для перевозки зерна на фоне блокады портов