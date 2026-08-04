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Жара сжигает бюджет: пожары могут дорого обойтись Франции, пишут СМИ - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Жара сжигает бюджет: пожары могут дорого обойтись Франции, пишут СМИ
Жара сжигает бюджет: пожары могут дорого обойтись Франции, пишут СМИ - 04.08.2026, ПРАЙМ
Жара сжигает бюджет: пожары могут дорого обойтись Франции, пишут СМИ
Аномальная жара и последовавшие за ней лесные пожары во Франции могут привести к дополнительным расходам бюджета страны в размере от трех до шести миллиардов... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:00+0300
2026-08-04T17:05+0300
экономика
жара
аномальная жара
франция
лесные пожары
бюджет
мировая экономика
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Аномальная жара и последовавшие за ней лесные пожары во Франции могут привести к дополнительным расходам бюджета страны в размере от трех до шести миллиардов евро, пишет газета Le Monde со ссылкой на предварительные оценки.&quot;Из-за аномальной жары и ее последствий в 2026 году расходы могут составить от трех до шесть миллиардов евро&quot;, — пишет издание.Журналисты уточнили, что страховщики покроют часть этих расходов, однако остальное придется финансировать правительству. Эти дополнительные расходы серьезно затруднят выполнение плана по сокращению бюджетного дефицита.Бюджет Франции оказался под давлением из-за конфликта вокруг Ирана и последовавшего нефтяного кризиса, подчеркнуло издание. Правительство планировало снизить в этом году дефицит бюджета с 5,1% до 5% ВВП и уже объявило о дополнительных мерах экономии на девять миллиардов евро.По данным Le Monde, с начала года пожары во Франции уничтожили свыше 117 тысяч гектаров, что примерно в десять раз превышает средний показатель за предыдущее десятилетие.
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жара, аномальная жара, франция, лесные пожары, бюджет, мировая экономика
Экономика, жара, Аномальная жара, ФРАНЦИЯ, лесные пожары, бюджет, Мировая экономика
17:00 04.08.2026 (обновлено: 17:05 04.08.2026)
 
Жара сжигает бюджет: пожары могут дорого обойтись Франции, пишут СМИ

Le Monde: из-за пожаров расходы бюджета Франции могут вырасти на шесть миллиардов евро

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Аномальная жара и последовавшие за ней лесные пожары во Франции могут привести к дополнительным расходам бюджета страны в размере от трех до шести миллиардов евро, пишет газета Le Monde со ссылкой на предварительные оценки.

"Из-за аномальной жары и ее последствий в 2026 году расходы могут составить от трех до шесть миллиардов евро", — пишет издание.

Журналисты уточнили, что страховщики покроют часть этих расходов, однако остальное придется финансировать правительству. Эти дополнительные расходы серьезно затруднят выполнение плана по сокращению бюджетного дефицита.
Бюджет Франции оказался под давлением из-за конфликта вокруг Ирана и последовавшего нефтяного кризиса, подчеркнуло издание. Правительство планировало снизить в этом году дефицит бюджета с 5,1% до 5% ВВП и уже объявило о дополнительных мерах экономии на девять миллиардов евро.
По данным Le Monde, с начала года пожары во Франции уничтожили свыше 117 тысяч гектаров, что примерно в десять раз превышает средний показатель за предыдущее десятилетие.
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ЭкономикажараАномальная жараФРАНЦИЯлесные пожарыбюджетМировая экономика
 
 
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