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Жара сжигает бюджет: пожары могут дорого обойтись Франции, пишут СМИ

Жара сжигает бюджет: пожары могут дорого обойтись Франции, пишут СМИ - 04.08.2026, ПРАЙМ

Жара сжигает бюджет: пожары могут дорого обойтись Франции, пишут СМИ

Аномальная жара и последовавшие за ней лесные пожары во Франции могут привести к дополнительным расходам бюджета страны в размере от трех до шести миллиардов... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:00+0300

2026-08-04T17:00+0300

2026-08-04T17:05+0300

экономика

жара

аномальная жара

франция

лесные пожары

бюджет

мировая экономика

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Аномальная жара и последовавшие за ней лесные пожары во Франции могут привести к дополнительным расходам бюджета страны в размере от трех до шести миллиардов евро, пишет газета Le Monde со ссылкой на предварительные оценки."Из-за аномальной жары и ее последствий в 2026 году расходы могут составить от трех до шесть миллиардов евро", — пишет издание.Журналисты уточнили, что страховщики покроют часть этих расходов, однако остальное придется финансировать правительству. Эти дополнительные расходы серьезно затруднят выполнение плана по сокращению бюджетного дефицита.Бюджет Франции оказался под давлением из-за конфликта вокруг Ирана и последовавшего нефтяного кризиса, подчеркнуло издание. Правительство планировало снизить в этом году дефицит бюджета с 5,1% до 5% ВВП и уже объявило о дополнительных мерах экономии на девять миллиардов евро.По данным Le Monde, с начала года пожары во Франции уничтожили свыше 117 тысяч гектаров, что примерно в десять раз превышает средний показатель за предыдущее десятилетие.

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жара, аномальная жара, франция, лесные пожары, бюджет, мировая экономика