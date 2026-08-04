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Экстремальная жара не повлияла на безопасность работы АЭС в Словакии

Экстремальная жара не повлияла на безопасность работы АЭС в Словакии - 04.08.2026, ПРАЙМ

Экстремальная жара не повлияла на безопасность работы АЭС в Словакии

Экстремальная жара не повлияла на безопасность работы двух АЭС в Словакии, сообщило словацкое управление ядерного надзора. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T20:28+0300

2026-08-04T20:28+0300

2026-08-04T20:28+0300

энергетика

экономика

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венгрия

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БРАТИСЛАВА, 4 авг - ПРАЙМ. Экстремальная жара не повлияла на безопасность работы двух АЭС в Словакии, сообщило словацкое управление ядерного надзора. Во вторник премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что АЭС "Пакш" в Венгрии ночью того дня оказалась на грани полного отключения из-за критического снижения уровня воды в Дунае на фоне экстремальной жары, к утру уровень воды в реке поднялся для безопасного продолжения работы последней турбины станции. "В связи с высокими температурами на территории Словакии управление ядерного надзора информирует общественность о том, что экстремальная жара не влияет на безопасность работы атомных электростанций в Словакии", - говорится в пресс-релизе управления. В ведомстве отметили, что система словацких АЭС отличается от тех, что используют, например, в Венгрии или Франции, где для охлаждения необходима речная вода, которая после этого возвращается нагретой в водоем, тогда как в Словакии используется специальная система циркуляции воды, что позволяет восполнять лишь небольшой испарившийся объем. "Способ (используемый в Словакии - ред.) более дорогостоящий, но при этом для него не нужен большой источник воды. Более того, этот способ является более бережным по отношению к окружающей среде, поскольку сброс воды с более высокой температурой не ставит под угрозу биотоп реки", - рассказали в управлении. По данным специалистов, экстремальная жара, установившаяся в Словакии, конечно, негативно влияет на эффективность системы охлаждения воды на АЭС, что снижает и объем вырабатываемой энергии, но рисков внезапного отключения нет. В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов.

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словакия, венгрия, франция, аэс "пакш"