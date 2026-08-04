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В ОП предупредили о новой схеме мошенничества с перерасчетом платы за ЖКУ

В ОП предупредили о новой схеме мошенничества с перерасчетом платы за ЖКУ - 04.08.2026, ПРАЙМ

В ОП предупредили о новой схеме мошенничества с перерасчетом платы за ЖКУ

Мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт, сообщил РИА... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:39+0300

2026-08-04T10:39+0300

2026-08-04T10:39+0300

финансы

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. "Мошенники под видом поставщиков коммунальных услуг рассылают сообщения гражданам лично или в домовых чатах о том, что проводится перерасчет за коммунальные платежи по водоснабжению, электроэнергии и другим услугам", - рассказал Машаров. Эксперт пояснил, что для оформления якобы перерасчета злоумышленники просят сообщить фамилию, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты, объясняя это необходимостью вернуть переплату. Машаров также призвал не доверять звонкам лиц, представляющихся сотрудниками различных организаций. "Всегда перезванивайте сами, но только по официальным телефонам, чтобы уточнить поступившую информацию. Запомните: настоящие сотрудники никогда не будут запрашивать проверочные коды, личные данные или настаивать на незамедлительном совершении каких-либо действий", - добавил он.​

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финансы, россия, общество , рф