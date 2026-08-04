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Раскрыто, куда бесследно утекает часть мирового золота

Раскрыто, куда бесследно утекает часть мирового золота - 04.08.2026, ПРАЙМ

Раскрыто, куда бесследно утекает часть мирового золота

Ежегодно промышленность, особенно электроника и технологии, потребляет сотни тонн золота. При этом большая часть этого металла практически безвозвратно исчезает | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T06:06+0300

2026-08-04T06:06+0300

2026-08-04T06:06+0300

промышленность

золото

добыча золота

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МОСКВА, 4 августа — ПРАЙМ. Ежегодно промышленность, особенно электроника и технологии, потребляет сотни тонн золота. При этом большая часть этого металла практически безвозвратно исчезает из оборота, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.В 2025 году технологический сектор потребил 323 тонны золота. Промышленный спрос стабилен на протяжении двух лет, оставаясь в районе 6% от общего спроса. Основное применение — производство чипов, контактных плат и датчиков. "Сложность возврата заключается в рассеивании металла: золото в электронике распределено по множеству устройств в микроскопических количествах, что делает его возврат технически сложным или экономически нецелесообразным. Содержание золота в тонне мобильных телефонов составляет лишь около 200–300 граммов, а в процессоре — 2–3 миллиграмма"!, - объяснил Мольдерф.Ежегодное изъятие более 300 тонн промышленностью, часть которого на годы выпадает из оборота, наряду с рекордными закупками центробанков (во втором квартале 2026 года они приобрели 288,9 тонны, что на 62% больше первого квартала ) и стагнирующей добычей (около 1,9 тысячи тонн за полугодие) усиливает долгосрочный дефицит ликвидности на рынке золота.По словам Мольдерфа, даже с учетом вторичной переработки, рынок золота сталкивается с постепенным "вымыванием" металла из оборота, что на долгосрочном горизонте оказывает поддержку ценам. "Этот процесс усиливает эффект инвестиционного спроса и работает на долгосрочный дефицит ликвидности", — заключил эксперт.

https://1prime.ru/20260730/zoloto-871884065.html

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промышленность, золото, добыча золота