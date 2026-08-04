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Центробанки мира третий месяц подряд закупают золото
Центробанки мира третий месяц подряд закупают золото - 04.08.2026, ПРАЙМ
Центробанки мира третий месяц подряд закупают золото
Центральные банки мира в июне третий месяц подряд наращивают чистые закупки золота, крупнейшими покупателями все еще остаются ЦБ Польши и Китая, а больше всех... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:38+0300
2026-08-04T13:38+0300
2026-08-04T13:38+0300
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банк россии
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Центральные банки мира в июне третий месяц подряд наращивают чистые закупки золота, крупнейшими покупателями все еще остаются ЦБ Польши и Китая, а больше всех продают Банк России и центробанк Турции, говорится в материалах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Центральные банки закупили 51 тонну золота в июне, при этом Польша и Китай продолжают лидировать по накоплению золота... Национальный банк Польши (19 тонн) был крупнейшим покупателем в июне, за ним следует Народный банк Китая (15 тонн), который продолжил ежемесячные покупки 20-й месяц подряд", - говорится в отчете совета. Месяцем ранее чистые закупки мировых ЦБ составляли 41 тонну золота. Также в число крупных покупателей в июне вошли центробанки Узбекистана (9 тонн), Казахстана (7 тонн), Иордании (3 тонны), Грузии (1 тонна) и Ганы (1 тонна). "Крупнейшим чистым продавцом в этом месяце стала Россия (9 тонн), за ней следует Турция (2 тонны)", - добавили авторы отчета. По состоянию на первое полугодие объем закупок золота центральными банками достиг 102 тонн. Больше всего драгоценного металла с начала года купили регуляторы Польши - 82 тонны, Узбекистана - 41 тонну, Китая - 40 тонн и Казахстана - 27 тонн. Центробанк в Чехии приобрел 11 тонн золота, Сингапуре - 10 тонн, Чили - 8 тонн, Иордании и Гане - по 6 тонн. Центробанк Турции по итогам полугодия осталась крупнейшим продавцом - с 83 тоннами. Авторы отчета отметили, что основная масса продаж пришлась на первый квартал. Во втором квартале местный ЦБ продал скромные 4 тонны золота, в конце июня было зафиксировано сокращение объемов свопов. "Россия также продавала золото, чистые продажи составили 44 тонны с начала года", - добавили в совете. При этом по официальным данным турецкого центробанка, регулятор на начало года накопил рекордные международные (золотовалютные) резервы (на 218 миллиардов долларов). А по словам главы ЦБ Фатиха Карахана, с 2016 года объем золотых резервов, составлявший 377 тонн, удвоился, а их доля в резервах превысила 60% по состоянию на март 2026 года. Но с тех пор, по данным СМИ, десятки миллиардов резервов были потрачены на поддержку курса лиры. Так, по данным источников агентства Рейтер, валютные интервенции и операции своп сократили турецкие международные резервы примерно на 55 миллиардов долларов только за март. Использование операций с золотом в периоды, когда необходимо поддерживать валютную ликвидность, это вполне естественный выбор, поскольку основная цель резервов центробанка — укрепление доверия к монетарной и валютной политике и защита экономики от внешних шоков - так комментировал ситуацию Карахан.
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Центробанки мира третий месяц подряд закупают золото
WGC: центральные банки мира в июне третий месяц подряд наращивают чистые закупки золота
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Центральные банки мира в июне третий месяц подряд наращивают чистые закупки золота, крупнейшими покупателями все еще остаются ЦБ Польши и Китая, а больше всех продают Банк России и центробанк Турции, говорится в материалах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
"Центральные банки закупили 51 тонну золота в июне, при этом Польша
и Китай
продолжают лидировать по накоплению золота... Национальный банк Польши (19 тонн) был крупнейшим покупателем в июне, за ним следует Народный банк Китая (15 тонн), который продолжил ежемесячные покупки 20-й месяц подряд", - говорится в отчете совета.
Месяцем ранее чистые закупки мировых ЦБ составляли 41 тонну золота.
Также в число крупных покупателей в июне вошли центробанки Узбекистана
(9 тонн), Казахстана
(7 тонн), Иордании
(3 тонны), Грузии
(1 тонна) и Ганы
(1 тонна).
"Крупнейшим чистым продавцом в этом месяце стала Россия (9 тонн), за ней следует Турция
(2 тонны)", - добавили авторы отчета.
По состоянию на первое полугодие объем закупок золота центральными банками достиг 102 тонн. Больше всего драгоценного металла с начала года купили регуляторы Польши - 82 тонны, Узбекистана - 41 тонну, Китая - 40 тонн и Казахстана - 27 тонн. Центробанк в Чехии
приобрел 11 тонн золота, Сингапуре
- 10 тонн, Чили
- 8 тонн, Иордании и Гане - по 6 тонн.
Центробанк Турции по итогам полугодия осталась крупнейшим продавцом - с 83 тоннами. Авторы отчета отметили, что основная масса продаж пришлась на первый квартал. Во втором квартале местный ЦБ продал скромные 4 тонны золота, в конце июня было зафиксировано сокращение объемов свопов. "Россия также продавала золото, чистые продажи составили 44 тонны с начала года", - добавили в совете.
При этом по официальным данным турецкого центробанка, регулятор на начало года накопил рекордные международные (золотовалютные) резервы (на 218 миллиардов долларов). А по словам главы ЦБ Фатиха Карахана, с 2016 года объем золотых резервов, составлявший 377 тонн, удвоился, а их доля в резервах превысила 60% по состоянию на март 2026 года.
Но с тех пор, по данным СМИ, десятки миллиардов резервов были потрачены на поддержку курса лиры. Так, по данным источников агентства Рейтер, валютные интервенции и операции своп сократили турецкие международные резервы примерно на 55 миллиардов долларов только за март.
Использование операций с золотом в периоды, когда необходимо поддерживать валютную ликвидность, это вполне естественный выбор, поскольку основная цель резервов центробанка — укрепление доверия к монетарной и валютной политике и защита экономики от внешних шоков - так комментировал ситуацию Карахан.
Раскрыто, куда бесследно утекает часть мирового золота