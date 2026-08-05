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Аэропорт Владивостока обжалует решение суда по делу о воронах

Аэропорт Владивостока обжалует решение суда по делу о воронах - 05.08.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Владивостока обжалует решение суда по делу о воронах

Международный аэропорт Владивостока намерен обжаловать решение суда, по которому он должен выплатить около 367 тысяч рублей авиакомпании, чей самолет пострадал... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:32+0300

2026-08-05T12:32+0300

2026-08-05T12:32+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока намерен обжаловать решение суда, по которому он должен выплатить около 367 тысяч рублей авиакомпании, чей самолет пострадал от ворон, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Во время стоянки в аэропорту в июне 2022 года в правом двигателе воздушного судна были обнаружены останки птиц и повреждения элементов двигателя. Арбитражный суд Приморского края вынес решение об удовлетворении требований авиакомпании о компенсации около 367 тысяч рублей убытков из-за повреждения двигателя самолета, в который после посадки попали несколько ворон. "Аэропорт, с учетом представленной в материалы дела позиции Дальневосточного межрегионального управления воздушного транспорта РФ, готовит документы для обжалования принятого решения в суд апелляционной инстанции", - говорится в сообщении. В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорится, что столкновение с птицами случилось на стадии послепосадочного пробега на скорости 10 километров в час, был поврежден один из двигателей, виновники - черные вороны в количестве от двух до 10 особей. Поскольку аэропорт отказался возместить перевозчику расходы на ремонт двигателя, авиакомпания обратилась с иском в суд.

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бизнес, общество , владивосток, приморский край, рф