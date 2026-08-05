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Аэропорт Дейр-эз-Зора принял первый за 15 лет рейс Syrian Airline

Аэропорт Дейр-эз-Зора принял первый за 15 лет рейс Syrian Airline - 05.08.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Дейр-эз-Зора принял первый за 15 лет рейс Syrian Airline

Международный аэропорт Дейр-эз-Зора на востоке Сирии принял первый за 15 лет регулярный международный рейс Syrian Airlines, прибывший из Кувейта, информирует... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T16:10+0300

2026-08-05T16:10+0300

2026-08-05T16:17+0300

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БЕЙРУТ, 5 авг — ПРАЙМ. Международный аэропорт Дейр-эз-Зора на востоке Сирии принял первый за 15 лет регулярный международный рейс Syrian Airlines, прибывший из Кувейта, информирует сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на главу Главного управления гражданской авиации и воздушного транспорта Омара аль-Хусри. Гражданские рейсы в аэропорт Дейр-эз-Зора прекратились в 2011 году после начала вооруженного конфликта в Сирии. "После прибытия сегодня утром первого внутреннего рейса между Дамаском и Дейр-эз-Зором международный аэропорт Дейр-эз-Зора принял первый регулярный международный рейс Syrian Airlines из Кувейта", — цитирует агентство слова аль-Хусри. По словам главы управления, выполнение в один день первого внутреннего и первого международного рейсов свидетельствует о возвращении аэропорта к выполнению своей роли по обеспечению воздушного сообщения восточного региона Сирии с другими провинциями страны и зарубежными государствами. Аль-Хусри назвал возобновление полетов новым шагом на пути восстановления сирийской сети воздушного транспорта. После смены власти в Сирии в декабре 2024 года международные рейсы в стране начали принимать аэропорты Дамаска и Алеппо. Сирийская авиакомпания Syrian Airlines также объявила о возобновлении с 16 августа прямых рейсов из Дамаска в Москву.

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бизнес, мировая экономика, сирия, дамаск, кувейт