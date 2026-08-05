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Международный аэропорт Тбилиси работает в штатном режиме
Международный аэропорт Тбилиси работает в штатном режиме - 05.08.2026, ПРАЙМ
Международный аэропорт Тбилиси работает в штатном режиме
Международный аэропорт Тбилиси работает в штатном режиме, авиасообщение не прерывалось, несмотря на масштабное отключение электроэнергии в Грузии, сообщили РИА... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T21:27+0300
2026-08-05T21:27+0300
2026-08-05T21:27+0300
энергетика
грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 5 авг - ПРАЙМ. Международный аэропорт Тбилиси работает в штатном режиме, авиасообщение не прерывалось, несмотря на масштабное отключение электроэнергии в Грузии, сообщили РИА Новости в администрации воздушной гавани.
"Авиасообщение не прерывалось. В аэропорту есть электроснабжение, все службы работают в обычном режиме", - заявили РИА Новости в администрации аэропорта.
Очередной блэкаут произошел в Грузии 5 августа. Это третий случай масштабного отключения электроэнергии за последние две недели.
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грузия, тбилиси
Энергетика, ГРУЗИЯ, Тбилиси
Международный аэропорт Тбилиси работает в штатном режиме
Аэропорт Тбилиси работает в штатном режиме, несмотря на блэкаут
ТБИЛИСИ, 5 авг - ПРАЙМ. Международный аэропорт Тбилиси работает в штатном режиме, авиасообщение не прерывалось, несмотря на масштабное отключение электроэнергии в Грузии, сообщили РИА Новости в администрации воздушной гавани.
"Авиасообщение не прерывалось. В аэропорту есть электроснабжение, все службы работают в обычном режиме", - заявили РИА Новости в администрации аэропорта.
Очередной блэкаут произошел в Грузии 5 августа. Это третий случай масштабного отключения электроэнергии за последние две недели.