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АЭС "Кршко" в Словении снизила мощность до 80%

АЭС "Кршко" в Словении снизила мощность до 80% - 05.08.2026, ПРАЙМ

АЭС "Кршко" в Словении снизила мощность до 80%

АЭС "Кршко" (NEK) в Словении сообщила о постепенном и контролируемом снижении производственной мощности до 80% из-за низкого уровня реки Сава, вода которой... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T16:49+0300

2026-08-05T16:49+0300

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БЕЛГРАД, 5 авг - ПРАЙМ. АЭС "Кршко" (NEK) в Словении сообщила о постепенном и контролируемом снижении производственной мощности до 80% из-за низкого уровня реки Сава, вода которой используется для охлаждения реактора, на фоне высоких температур в регионе. "АЭС "Кршко" стабильно работает от завершения ремонта в ноябре 2025 года и осуществила 280 дней непрерывной работы. Из-за продолжения исключительных гидрологических и метеоусловий на реке Сава, NEK, как было анонсировано, в ночь на четверг, 6 августа, начнет постепенное снижение мощности реактора, на первом этапе до 80%", - говорится в сообщении на официальном сайте АЭС. Подчеркивается, что речь идет о контролируемой и временной мере. АЭС "Кршко" (NEK) в Словении в октябре 2023 года года сообщила о временной профилактической остановке в связи с утечкой внутри защитной оболочки, которая не представляла угрозы для сотрудников, населения и окружающей среды. В ноябре 2023 года была возобновлена с постепенным набором мощности. "Кршко" - единственная на территории бывшей Югославии атомная электростанция, которая была запущена в 1983 году. АЭС работает на единственном блоке с реактором типа PWR американской компании Westinghouse мощностью 700 мегаватт и снабжает 20% словенских и 15% хорватских потребностей в электроэнергии. Ресурс станции был рассчитан до 2023 года, но руководство в Загребе и Любляне продлило эксплуатацию до 2043 года, несмотря на протесты экологов. В феврале 2017 года АЭС "Кршко" автоматически прекратила работу из-за проблем с водоснабжением. Оператор тогда исключил какую-либо возможность утечки радиации. В июне 2015 года NEK была приостановлена в профилактических целях из-за технических проблем в системе контроля температур в системе охлаждения реактора. В ходе планового ремонта в октябре 2013 года были выявлены повреждения топливных стержней из-за "усталости материала".

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