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Акции Pinterest дешевеют более чем на 7% после выхода отчетности - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Акции Pinterest дешевеют более чем на 7% после выхода отчетности
Акции Pinterest дешевеют более чем на 7% после выхода отчетности - 05.08.2026, ПРАЙМ
Акции Pinterest дешевеют более чем на 7% после выхода отчетности
Акции фотохостинга Pinterest дешевеют на постторгах вторника более чем на 7% после публикации финансовой отчетности компании и прогноза о замедлении роста... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:17+0300
2026-08-05T08:23+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Акции фотохостинга Pinterest дешевеют на постторгах вторника более чем на 7% после публикации финансовой отчетности компании и прогноза о замедлении роста выручки в следующем квартале, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.55 мск акции компании падают в цене на 7,62% относительно предыдущего закрытия - до 23,63 доллара. По итогам торгов вторника бумаги подорожали на 5,88% - до 25,58 долларов. Квартальная скорректированная прибыль компании на акцию составила 0,43 доллара при прогнозе в 0,36 доллара. Разводненный убыток на акцию без коррекции составил 0,08 доллара после прибыли в 0,06 доллара годом ранее. По итогам квартала компания получила чистый убыток в 46,669 миллиона долларов после чистой прибыли в 38,755 миллиона годом ранее. Выручка при этом поднялась на 18,2% в годовом выражении, до 1,18 миллиарда долларов, прогноз составлял 1,15 миллиарда. За полугодие чистый убыток составил 120,256 миллиона долларов после прошлогодней прибыли в 47,677 миллиона. Разводненный убыток на акцию составил 0,2 доллара после прибыли год назад в 0,07 доллара на акцию. Выручка увеличилась на 18%, до 2,187 миллиарда долларов. По итогам текущего квартала компания ожидает выручку в 1,19-1,21 миллиарда долларов, что на 13-15% выше в годовом выражении, рынки ожидали прогноза в 1,2 миллиарда. Ожидание замедления темпов роста выручки в следующем квартале свидетельствует о высокой конкуренции на рынке цифровой рекламы со стороны более крупных игроков, считают аналитики агентства Рейтер. "Инструменты искусственного интеллекта компании подают определенные надежды, однако они не вызвали такого же энтузиазма, как предложения конкурентов", - цитирует Рейтер слова аналитика eMarketer Марисы Джонс (Marisa Jones). Pinterest Inc. - фотохостинг-сервис, основанный в 2010 году в США. Ежемесячно платформу посещает более 631 миллиона человек. Штаб-квартира расположена в городе Сан-Франциско.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
рынок, акции, торги, сша, сан-франциско, pinterest
Рынок, Акции, Торги, США, Сан-Франциско, Pinterest
08:17 05.08.2026 (обновлено: 08:23 05.08.2026)
 
Акции Pinterest дешевеют более чем на 7% после выхода отчетности

Акции Pinterest дешевеют более чем на 7% после публикации отчетности компании

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Акции фотохостинга Pinterest дешевеют на постторгах вторника более чем на 7% после публикации финансовой отчетности компании и прогноза о замедлении роста выручки в следующем квартале, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.55 мск акции компании падают в цене на 7,62% относительно предыдущего закрытия - до 23,63 доллара. По итогам торгов вторника бумаги подорожали на 5,88% - до 25,58 долларов.
Квартальная скорректированная прибыль компании на акцию составила 0,43 доллара при прогнозе в 0,36 доллара. Разводненный убыток на акцию без коррекции составил 0,08 доллара после прибыли в 0,06 доллара годом ранее.
По итогам квартала компания получила чистый убыток в 46,669 миллиона долларов после чистой прибыли в 38,755 миллиона годом ранее. Выручка при этом поднялась на 18,2% в годовом выражении, до 1,18 миллиарда долларов, прогноз составлял 1,15 миллиарда.
За полугодие чистый убыток составил 120,256 миллиона долларов после прошлогодней прибыли в 47,677 миллиона. Разводненный убыток на акцию составил 0,2 доллара после прибыли год назад в 0,07 доллара на акцию. Выручка увеличилась на 18%, до 2,187 миллиарда долларов.
По итогам текущего квартала компания ожидает выручку в 1,19-1,21 миллиарда долларов, что на 13-15% выше в годовом выражении, рынки ожидали прогноза в 1,2 миллиарда.
Ожидание замедления темпов роста выручки в следующем квартале свидетельствует о высокой конкуренции на рынке цифровой рекламы со стороны более крупных игроков, считают аналитики агентства Рейтер.
"Инструменты искусственного интеллекта компании подают определенные надежды, однако они не вызвали такого же энтузиазма, как предложения конкурентов", - цитирует Рейтер слова аналитика eMarketer Марисы Джонс (Marisa Jones).
Pinterest Inc. - фотохостинг-сервис, основанный в 2010 году в США. Ежемесячно платформу посещает более 631 миллиона человек. Штаб-квартира расположена в городе Сан-Франциско.
 
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