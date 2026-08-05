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Акции AMD снижаются на 7,7% после публикации отчета
Акции AMD снижаются на 7,7% после публикации отчета - 05.08.2026, ПРАЙМ
Акции AMD снижаются на 7,7% после публикации отчета
Акции американской компании Advanced Micro Device (AMD) после основных торгов вторника опускаются в цене на 7,7% после публикации квартального финансового... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:20+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Акции американской компании Advanced Micro Device (AMD) после основных торгов вторника опускаются в цене на 7,7% после публикации квартального финансового отчета, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск акции AMD дешевеют на 7,77%, до 478,31 доллара. Во вторник акции завершили торги ростом стоимости на 7%, до 518,58 доллара.
В отчете AMD представила прогноз на текущий квартал, компания ожидает выручку примерно в 13 миллиардов долларов, при этом показатель может быть больше или меньше это значения на 300 миллионов долларов. Несмотря на то, что аналитики прогнозировали в среднем 12,5 миллиарда долларов, некоторые оценки на Уолл-стрит значительно превышали 13 миллиардов, отмечает агентство Блумберг.
Чистая прибыль в прошлом квартале финансового года (завершился 27 июня) поднялась в годовом выражении в 2,6 раза, до 2,297 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию с коррекцией составила 1,66 доллара, аналитики ожидали 1,6 доллара. Без коррекции разводненная прибыль поднялась до 1,38 доллара с 0,54 доллара годом ранее.
Выручка компании выросла в полтора раза в годовом выражении, до 11,536 миллиарда долларов, при прогнозе в 11,29 миллиарда. Отдельно в сегменте центров обработки данных показатель подскочил до 6,718 миллиарда долларов, или более чем вдвое в годовом выражении, оказавшись выше прогноза в 6,48 миллиарда долларов, который приводит агентство Рейтер.
По итогам полугодия чистая прибыль AMD составила 3,68 миллиарда долларов, что больше в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Разводненная прибыль поднялась до 2,22 доллара с 0,97 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в 1,4 раза, до 21,789 миллиарда доллара.
Компания AMD производит различные интегральные микросхемы, вплоть до микропроцессоров. Основана в 1969 году.
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рынок, торги, amd
Акции AMD снижаются на 7,7% после публикации отчета
Акции Advanced Micro Device снижаются на 7,7% после публикации квартального отчета
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Акции американской компании Advanced Micro Device (AMD) после основных торгов вторника опускаются в цене на 7,7% после публикации квартального финансового отчета, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск акции AMD дешевеют на 7,77%, до 478,31 доллара. Во вторник акции завершили торги ростом стоимости на 7%, до 518,58 доллара.
В отчете AMD представила прогноз на текущий квартал, компания ожидает выручку примерно в 13 миллиардов долларов, при этом показатель может быть больше или меньше это значения на 300 миллионов долларов. Несмотря на то, что аналитики прогнозировали в среднем 12,5 миллиарда долларов, некоторые оценки на Уолл-стрит значительно превышали 13 миллиардов, отмечает агентство Блумберг.
Чистая прибыль в прошлом квартале финансового года (завершился 27 июня) поднялась в годовом выражении в 2,6 раза, до 2,297 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию с коррекцией составила 1,66 доллара, аналитики ожидали 1,6 доллара. Без коррекции разводненная прибыль поднялась до 1,38 доллара с 0,54 доллара годом ранее.
Выручка компании выросла в полтора раза в годовом выражении, до 11,536 миллиарда долларов, при прогнозе в 11,29 миллиарда. Отдельно в сегменте центров обработки данных показатель подскочил до 6,718 миллиарда долларов, или более чем вдвое в годовом выражении, оказавшись выше прогноза в 6,48 миллиарда долларов, который приводит агентство Рейтер.
По итогам полугодия чистая прибыль AMD составила 3,68 миллиарда долларов, что больше в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Разводненная прибыль поднялась до 2,22 доллара с 0,97 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в 1,4 раза, до 21,789 миллиарда доллара.
Компания AMD производит различные интегральные микросхемы, вплоть до микропроцессоров. Основана в 1969 году.