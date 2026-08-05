Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции AMD снижаются на 7,7% после публикации отчета - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/aktsii-872030606.html
Акции AMD снижаются на 7,7% после публикации отчета
Акции AMD снижаются на 7,7% после публикации отчета - 05.08.2026, ПРАЙМ
Акции AMD снижаются на 7,7% после публикации отчета
Акции американской компании Advanced Micro Device (AMD) после основных торгов вторника опускаются в цене на 7,7% после публикации квартального финансового... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:20+0300
2026-08-05T08:20+0300
рынок
торги
amd
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872030606.jpg?1785907232
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Акции американской компании Advanced Micro Device (AMD) после основных торгов вторника опускаются в цене на 7,7% после публикации квартального финансового отчета, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск акции AMD дешевеют на 7,77%, до 478,31 доллара. Во вторник акции завершили торги ростом стоимости на 7%, до 518,58 доллара. В отчете AMD представила прогноз на текущий квартал, компания ожидает выручку примерно в 13 миллиардов долларов, при этом показатель может быть больше или меньше это значения на 300 миллионов долларов. Несмотря на то, что аналитики прогнозировали в среднем 12,5 миллиарда долларов, некоторые оценки на Уолл-стрит значительно превышали 13 миллиардов, отмечает агентство Блумберг. Чистая прибыль в прошлом квартале финансового года (завершился 27 июня) поднялась в годовом выражении в 2,6 раза, до 2,297 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию с коррекцией составила 1,66 доллара, аналитики ожидали 1,6 доллара. Без коррекции разводненная прибыль поднялась до 1,38 доллара с 0,54 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в полтора раза в годовом выражении, до 11,536 миллиарда долларов, при прогнозе в 11,29 миллиарда. Отдельно в сегменте центров обработки данных показатель подскочил до 6,718 миллиарда долларов, или более чем вдвое в годовом выражении, оказавшись выше прогноза в 6,48 миллиарда долларов, который приводит агентство Рейтер. По итогам полугодия чистая прибыль AMD составила 3,68 миллиарда долларов, что больше в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Разводненная прибыль поднялась до 2,22 доллара с 0,97 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в 1,4 раза, до 21,789 миллиарда доллара. Компания AMD производит различные интегральные микросхемы, вплоть до микропроцессоров. Основана в 1969 году.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, amd
Рынок, Торги, AMD
08:20 05.08.2026
 
Акции AMD снижаются на 7,7% после публикации отчета

Акции Advanced Micro Device снижаются на 7,7% после публикации квартального отчета

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Акции американской компании Advanced Micro Device (AMD) после основных торгов вторника опускаются в цене на 7,7% после публикации квартального финансового отчета, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск акции AMD дешевеют на 7,77%, до 478,31 доллара. Во вторник акции завершили торги ростом стоимости на 7%, до 518,58 доллара.
В отчете AMD представила прогноз на текущий квартал, компания ожидает выручку примерно в 13 миллиардов долларов, при этом показатель может быть больше или меньше это значения на 300 миллионов долларов. Несмотря на то, что аналитики прогнозировали в среднем 12,5 миллиарда долларов, некоторые оценки на Уолл-стрит значительно превышали 13 миллиардов, отмечает агентство Блумберг.
Чистая прибыль в прошлом квартале финансового года (завершился 27 июня) поднялась в годовом выражении в 2,6 раза, до 2,297 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию с коррекцией составила 1,66 доллара, аналитики ожидали 1,6 доллара. Без коррекции разводненная прибыль поднялась до 1,38 доллара с 0,54 доллара годом ранее.
Выручка компании выросла в полтора раза в годовом выражении, до 11,536 миллиарда долларов, при прогнозе в 11,29 миллиарда. Отдельно в сегменте центров обработки данных показатель подскочил до 6,718 миллиарда долларов, или более чем вдвое в годовом выражении, оказавшись выше прогноза в 6,48 миллиарда долларов, который приводит агентство Рейтер.
По итогам полугодия чистая прибыль AMD составила 3,68 миллиарда долларов, что больше в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Разводненная прибыль поднялась до 2,22 доллара с 0,97 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в 1,4 раза, до 21,789 миллиарда доллара.
Компания AMD производит различные интегральные микросхемы, вплоть до микропроцессоров. Основана в 1969 году.
 
РынокТоргиAMD
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала