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Рынок акций РФ открылся ростом на 1,43% впервые с 2 июля
Рынок акций РФ открылся ростом на 1,43% впервые с 2 июля - 05.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ открылся ростом на 1,43% впервые с 2 июля
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды подскочил на 1,43%, преодолев на самом закрытии отметку в 2300 пунктов впервые со 2 июля, следует из... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:12+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды подскочил на 1,43%, преодолев на самом закрытии отметку в 2300 пунктов впервые со 2 июля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,43%, до 2301,65 пункта, индекс РТС - на 1,68%, до 895,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,12%, до 885,08 пункта.
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рынок, акции, индексы, мосбиржа, ртс, россия, рф
Рынок, Акции, Индексы, Мосбиржа, РТС, РОССИЯ, РФ
Рынок акций РФ открылся ростом на 1,43% впервые с 2 июля
Индекс Мосбиржи к закрытию поднялся выше 2300 пунктов впервые со 2 июля