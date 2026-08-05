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Рынок акций РФ открылся ростом на 1,43% впервые с 2 июля

Рынок акций РФ открылся ростом на 1,43% впервые с 2 июля - 05.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ открылся ростом на 1,43% впервые с 2 июля

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды подскочил на 1,43%, преодолев на самом закрытии отметку в 2300 пунктов впервые со 2 июля, следует из... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T19:12+0300

2026-08-05T19:12+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды подскочил на 1,43%, преодолев на самом закрытии отметку в 2300 пунктов впервые со 2 июля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,43%, до 2301,65 пункта, индекс РТС - на 1,68%, до 895,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,12%, до 885,08 пункта.

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рынок, акции, индексы, мосбиржа, ртс, россия, рф