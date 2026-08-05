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Мосгорсуд утвердил заочный арест экс-совладельца Fesco

Мосгорсуд утвердил заочный арест экс-совладельца Fesco - 05.08.2026, ПРАЙМ

Мосгорсуд утвердил заочный арест экс-совладельца Fesco

Мосгорсуд утвердил заочный арест бывшего совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича по делу о растрате 885 миллионов рублей, сообщил РИА Новости... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T19:29+0300

2026-08-05T19:29+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мосгорсуд утвердил заочный арест бывшего совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича по делу о растрате 885 миллионов рублей, сообщил РИА Новости участник процесса. "Мосгорсуд оставил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рабиновича без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. В июле суд заочно арестовал Рабиновича и бывшего президента группы Fesco Аркадия Коростелева, оба находятся в розыске. Обоим вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. По этому же делу в феврале были арестованы бывший глава совета директоров Fesco Андрей Северилов и бывший же замглавы группы Борис Иванов. В обвинении речь идет о растрате 885 миллионов рублей при исполнении контрактов на развитие портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла. Как сообщали РИА Новости в следственном департаменте МВД РФ, фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании. По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год.

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бизнес, россия, рф, fesco, мосгорсуд, мвд