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В Армении продлили лицензию на эксплуатацию пятого блока Разданской ТЭС

В Армении продлили лицензию на эксплуатацию пятого блока Разданской ТЭС - 05.08.2026, ПРАЙМ

В Армении продлили лицензию на эксплуатацию пятого блока Разданской ТЭС

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении продлил лицензию ЗАО "Газпром Армения" на эксплуатацию пятого энергоблока Разданской ТЭС, сообщает... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T16:25+0300

2026-08-05T16:25+0300

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газпром армения

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ЕРЕВАН, 5 авг - ПРАЙМ. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении продлил лицензию ЗАО "Газпром Армения" на эксплуатацию пятого энергоблока Разданской ТЭС, сообщает пресс-служба регулятора. "Пятого августа на заседании КРОУ рассмотрел вопрос о продлении срока действия лицензии на производство тепловой энергии на станции "Раздан-5", выданной ЗАО "Газпром Армения" (100% "дочке" Газпрома)", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявка в установленном порядке была изучена соответствующими подразделениями комиссии. Возражений по заявке представлено не было, в связи с чем проект решения, обсуждавшийся на заседании, был принят единогласно. "Решением комиссии срок действия лицензии на производство тепловой энергии, выданной ЗАО "Газпром Армения", продлен до 13 августа 2027 года", - заявили в пресс-службе. "Газпром Армения" приобрел активы незавершенного пятого энергоблока Разданской ТЭС в 2006 году с обязательствами по завершению его строительства и модернизации. Энергоблок был запущен в 2012 году.

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