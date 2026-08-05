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В Армении продлили лицензию на эксплуатацию пятого блока Разданской ТЭС
В Армении продлили лицензию на эксплуатацию пятого блока Разданской ТЭС - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Армении продлили лицензию на эксплуатацию пятого блока Разданской ТЭС
Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении продлил лицензию ЗАО "Газпром Армения" на эксплуатацию пятого энергоблока Разданской ТЭС, сообщает... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:25+0300
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ЕРЕВАН, 5 авг - ПРАЙМ. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении продлил лицензию ЗАО "Газпром Армения" на эксплуатацию пятого энергоблока Разданской ТЭС, сообщает пресс-служба регулятора.
"Пятого августа на заседании КРОУ рассмотрел вопрос о продлении срока действия лицензии на производство тепловой энергии на станции "Раздан-5", выданной ЗАО "Газпром Армения" (100% "дочке" Газпрома)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявка в установленном порядке была изучена соответствующими подразделениями комиссии. Возражений по заявке представлено не было, в связи с чем проект решения, обсуждавшийся на заседании, был принят единогласно.
"Решением комиссии срок действия лицензии на производство тепловой энергии, выданной ЗАО "Газпром Армения", продлен до 13 августа 2027 года", - заявили в пресс-службе.
"Газпром Армения" приобрел активы незавершенного пятого энергоблока Разданской ТЭС в 2006 году с обязательствами по завершению его строительства и модернизации. Энергоблок был запущен в 2012 году.
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Энергетика, Газ, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Газпром, Газпром Армения
В Армении продлили лицензию на эксплуатацию пятого блока Разданской ТЭС
КРОУ Армении продлил лицензию "Газпрома" на эксплуатацию пятого блока Разданской ТЭС
ЕРЕВАН, 5 авг - ПРАЙМ. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении продлил лицензию ЗАО "Газпром Армения" на эксплуатацию пятого энергоблока Разданской ТЭС, сообщает пресс-служба регулятора.
"Пятого августа на заседании КРОУ рассмотрел вопрос о продлении срока действия лицензии на производство тепловой энергии на станции "Раздан-5", выданной ЗАО "Газпром Армения" (100% "дочке" Газпрома)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявка в установленном порядке была изучена соответствующими подразделениями комиссии. Возражений по заявке представлено не было, в связи с чем проект решения, обсуждавшийся на заседании, был принят единогласно.
"Решением комиссии срок действия лицензии на производство тепловой энергии, выданной ЗАО "Газпром Армения", продлен до 13 августа 2027 года", - заявили в пресс-службе.
"Газпром Армения" приобрел активы незавершенного пятого энергоблока Разданской ТЭС в 2006 году с обязательствами по завершению его строительства и модернизации. Энергоблок был запущен в 2012 году.