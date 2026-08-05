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В АСИ оценили закон о патентной охране ИТ-решений - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В АСИ оценили закон о патентной охране ИТ-решений
В АСИ оценили закон о патентной охране ИТ-решений - 05.08.2026, ПРАЙМ
В АСИ оценили закон о патентной охране ИТ-решений
Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о патентно-правовой охране ИТ-решений даст разработчикам уверенность в защите интеллектуального труда,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T18:23+0300
2026-08-05T18:23+0300
технологии
россия
финансы
рф
владимир путин
агентство стратегических инициатив
аси
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о патентно-правовой охране ИТ-решений даст разработчикам уверенность в защите интеллектуального труда, сообщил директор дивизиона развития инвестиционного климата направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Уткин. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о патентно-правовой охране ИТ-решений. Он расширяет возможности патентования решений, основанных на программных алгоритмах, технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения. Положения вступят в силу с 1 января 2027 года. "Сегодня зачастую главной инновацией становится не новое устройство, а алгоритм, который делает его эффективнее. Если за счет такого решения предприятие может повысить производительность, условно, на 30%, очевидно, что его ценность ничуть не меньше, чем ценность самого оборудования. Закон (о патентно-правовой охране ИТ-решений - ред.) как раз учитывает эту реальность и дает разработчикам больше уверенности в том, что их интеллектуальный труд можно защитить", - отметил Уткин, слова которого приводит пресс-служба АСИ. Как уточнили в пресс-службе, закон расширяет перечень объектов, признаваемых изобретениями при патентовании. Теперь к ним относятся разработки, созданные с использованием искусственного интеллекта, включая проектирование белковых структур и генетических конструкций. Кроме того, отдельные поправки касаются промышленных образцов: правовую охрану смогут получать не только материальные изделия, но и графические интерфейсы программ, мобильных приложений и других цифровых продуктов. Документ также обновляет терминологию патентного законодательства, приводя ее в соответствие с современными технологиями - от программируемых устройств до распределенных вычислительных систем.
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технологии, россия, финансы, рф, владимир путин, агентство стратегических инициатив, аси
Технологии, РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, АСИ
18:23 05.08.2026
 
В АСИ оценили закон о патентной охране ИТ-решений

АСИ: закон о патентной охране ИТ-решений даст разработчикам уверенность в защите труда

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о патентно-правовой охране ИТ-решений даст разработчикам уверенность в защите интеллектуального труда, сообщил директор дивизиона развития инвестиционного климата направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Уткин.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о патентно-правовой охране ИТ-решений. Он расширяет возможности патентования решений, основанных на программных алгоритмах, технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения. Положения вступят в силу с 1 января 2027 года.
"Сегодня зачастую главной инновацией становится не новое устройство, а алгоритм, который делает его эффективнее. Если за счет такого решения предприятие может повысить производительность, условно, на 30%, очевидно, что его ценность ничуть не меньше, чем ценность самого оборудования. Закон (о патентно-правовой охране ИТ-решений - ред.) как раз учитывает эту реальность и дает разработчикам больше уверенности в том, что их интеллектуальный труд можно защитить", - отметил Уткин, слова которого приводит пресс-служба АСИ.
Как уточнили в пресс-службе, закон расширяет перечень объектов, признаваемых изобретениями при патентовании. Теперь к ним относятся разработки, созданные с использованием искусственного интеллекта, включая проектирование белковых структур и генетических конструкций.
Кроме того, отдельные поправки касаются промышленных образцов: правовую охрану смогут получать не только материальные изделия, но и графические интерфейсы программ, мобильных приложений и других цифровых продуктов. Документ также обновляет терминологию патентного законодательства, приводя ее в соответствие с современными технологиями - от программируемых устройств до распределенных вычислительных систем.
 
ТехнологииРОССИЯФинансыРФВладимир ПутинАгентство стратегических инициативАСИ
 
 
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