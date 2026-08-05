https://1prime.ru/20260805/astra-872041314.html

Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры"

Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры" - 05.08.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры"

Московская биржа проводит дискретный аукцион с акциями разработчика программного обеспечения, компании "Астра", после повышения их стоимости более чем на 20%,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:45+0300

2026-08-05T11:45+0300

2026-08-05T11:46+0300

рынок

мосбиржа

экономика

россия

аукцион

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион с акциями разработчика программного обеспечения, компании "Астра", после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. "Астра"... По состоянию на 11:27:00 текущая цена составила 217.4 рубля (Отклонение – 20.11 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (181 рубль)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 11.31 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.01 мск. На 11.30 мск акции "Астры" дорожают на 19,84% относительно предыдущего закрытия, до 218,05 рубля. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, россия, аукцион