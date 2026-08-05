https://1prime.ru/20260805/astra-872041314.html
Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры" - 05.08.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры"
Московская биржа проводит дискретный аукцион с акциями разработчика программного обеспечения, компании "Астра", после повышения их стоимости более чем на 20%,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:45+0300
2026-08-05T11:45+0300
2026-08-05T11:46+0300
рынок
мосбиржа
экономика
россия
аукцион
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион с акциями разработчика программного обеспечения, компании "Астра", после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. "Астра"... По состоянию на 11:27:00 текущая цена составила 217.4 рубля (Отклонение – 20.11 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (181 рубль)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 11.31 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.01 мск. На 11.30 мск акции "Астры" дорожают на 19,84% относительно предыдущего закрытия, до 218,05 рубля. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мосбиржа, россия, аукцион
Рынок, Мосбиржа, Экономика, РОССИЯ, аукцион
Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион с акциями "Астры", подорожавшими более чем на 20%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион с акциями разработчика программного обеспечения, компании "Астра", после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка.
"Астра"... По состоянию на 11:27:00 текущая цена составила 217.4 рубля (Отклонение – 20.11 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (181 рубль)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 11.31 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.01 мск.
На 11.30 мск акции "Астры" дорожают на 19,84% относительно предыдущего закрытия, до 218,05 рубля.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи
). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).