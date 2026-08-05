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Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры" - 05.08.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20260805/astra-872041314.html
Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры" - 05.08.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры"
Московская биржа проводит дискретный аукцион с акциями разработчика программного обеспечения, компании "Астра", после повышения их стоимости более чем на 20%,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:45+0300
2026-08-05T11:46+0300
рынок
мосбиржа
экономика
россия
аукцион
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион с акциями разработчика программного обеспечения, компании "Астра", после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. "Астра"... По состоянию на 11:27:00 текущая цена составила 217.4 рубля (Отклонение – 20.11 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (181 рубль)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 11.31 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.01 мск. На 11.30 мск акции "Астры" дорожают на 19,84% относительно предыдущего закрытия, до 218,05 рубля. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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рынок, мосбиржа, россия, аукцион
Рынок, Мосбиржа, Экономика, РОССИЯ, аукцион
11:45 05.08.2026 (обновлено: 11:46 05.08.2026)
 
Мосбиржа проводит дискретный аукцион с сильно дорожающими акциями "Астры"

Мосбиржа проводит дискретный аукцион с акциями "Астры", подорожавшими более чем на 20%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион с акциями разработчика программного обеспечения, компании "Астра", после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка.
"Астра"... По состоянию на 11:27:00 текущая цена составила 217.4 рубля (Отклонение – 20.11 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (181 рубль)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 11.31 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.01 мск.
На 11.30 мск акции "Астры" дорожают на 19,84% относительно предыдущего закрытия, до 218,05 рубля.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
 
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