https://1prime.ru/20260805/avto-872057915.html
Гибридный внедорожник ROX 01 выходит на российский рынок
Гибридный внедорожник ROX 01 выходит на российский рынок - 05.08.2026, ПРАЙМ
Гибридный внедорожник ROX 01 выходит на российский рынок
Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который позволяет производить эту модель на мощностях... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:44+0300
2026-08-05T17:44+0300
2026-08-05T17:56+0300
бизнес
россия
автотор
https://cdnn.1prime.ru/img/83089/89/830898928_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b220980210022a99f4baf92549c6e5e7.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который позволяет производить эту модель на мощностях калининградского завода "Автотор" и реализовывать машины в России, сообщила пресс-служба бренда. "Концерн ROX Motor объявляет о получении одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для внедорожника ROX 01 российской сборки. Сертификат ОТТС позволяет выпускать автомобили с присвоением российского VIN-номера на мощностях завода "Автотор" в Калининграде", - говорится в сообщении. Отмечается, что первые товарные партии этих машин калининградской сборки поступят дилерам в сентябре текущего года, а цены локализованных версий будут объявлены в августе. "Надеемся, что благодаря локализации производства на "Автоторе" мы сможем сделать шаг навстречу потребителю с точки зрения ценовой политики, а также предложить господдержку", - прокомментировала директор департамента продаж и развития дилерской сети ROX Motor Екатерина Зарубина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83089/89/830898928_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_85ccdce7756ca84bf304de893b0b00a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, автотор
Гибридный внедорожник ROX 01 выходит на российский рынок
Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который позволяет производить эту модель на мощностях калининградского завода "Автотор" и реализовывать машины в России, сообщила пресс-служба бренда.
"Концерн ROX Motor объявляет о получении одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для внедорожника ROX 01 российской сборки. Сертификат ОТТС позволяет выпускать автомобили с присвоением российского VIN-номера на мощностях завода "Автотор
" в Калининграде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первые товарные партии этих машин калининградской сборки поступят дилерам в сентябре текущего года, а цены локализованных версий будут объявлены в августе.
"Надеемся, что благодаря локализации производства на "Автоторе" мы сможем сделать шаг навстречу потребителю с точки зрения ценовой политики, а также предложить господдержку", - прокомментировала директор департамента продаж и развития дилерской сети ROX Motor Екатерина Зарубина.