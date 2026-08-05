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Гибридный внедорожник ROX 01 выходит на российский рынок

Гибридный внедорожник ROX 01 выходит на российский рынок - 05.08.2026, ПРАЙМ

Гибридный внедорожник ROX 01 выходит на российский рынок

Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который позволяет производить эту модель на мощностях... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T17:44+0300

2026-08-05T17:44+0300

2026-08-05T17:56+0300

бизнес

россия

автотор

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который позволяет производить эту модель на мощностях калининградского завода "Автотор" и реализовывать машины в России, сообщила пресс-служба бренда. "Концерн ROX Motor объявляет о получении одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для внедорожника ROX 01 российской сборки. Сертификат ОТТС позволяет выпускать автомобили с присвоением российского VIN-номера на мощностях завода "Автотор" в Калининграде", - говорится в сообщении. Отмечается, что первые товарные партии этих машин калининградской сборки поступят дилерам в сентябре текущего года, а цены локализованных версий будут объявлены в августе. "Надеемся, что благодаря локализации производства на "Автоторе" мы сможем сделать шаг навстречу потребителю с точки зрения ценовой политики, а также предложить господдержку", - прокомментировала директор департамента продаж и развития дилерской сети ROX Motor Екатерина Зарубина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, автотор