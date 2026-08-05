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"Дом.РФ" выделил почти 20 миллиардов на строительство ЖК в Ярославле - 05.08.2026, ПРАЙМ
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"Дом.РФ" выделил почти 20 миллиардов на строительство ЖК в Ярославле
"Дом.РФ" выделил почти 20 миллиардов на строительство ЖК в Ярославле - 05.08.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" выделил почти 20 миллиардов на строительство ЖК в Ярославле
Банк "Дом.РФ" предоставил проектное финансирование в размере 19,7 миллиарда рублей СЗ "Альтернатива" (входит в группу компаний "Русская Европа") для... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:26+0300
2026-08-05T13:29+0300
финансы
недвижимость
банки
ярославль
дом.рф
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил проектное финансирование в размере 19,7 миллиарда рублей СЗ "Альтернатива" (входит в группу компаний "Русская Европа") для строительства жилого комплекса в Ярославле, сообщила пресс-служба банка. Жилой комплекс "Русская слобода" является частью проекта комплексного развития территории Дзержинского района Ярославля (микрорайон № 13). В его составе будут четыре корпуса на 2,2 тысячи квартир и один на 32 апартамента. Также предусмотрен паркинг на 694 машино-места, говорится в сообщении. Реализовать проект, как указывается в нем, планируется до 2035 года.
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192
40
192
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финансы, недвижимость, банки, ярославль, дом.рф
Финансы, Недвижимость, Банки, ЯРОСЛАВЛЬ, Дом.РФ
13:26 05.08.2026 (обновлено: 13:29 05.08.2026)
 
"Дом.РФ" выделил почти 20 миллиардов на строительство ЖК в Ярославле

Банк "Дом.РФ" выделил 19,7 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Ярославле

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил проектное финансирование в размере 19,7 миллиарда рублей СЗ "Альтернатива" (входит в группу компаний "Русская Европа") для строительства жилого комплекса в Ярославле, сообщила пресс-служба банка.
Жилой комплекс "Русская слобода" является частью проекта комплексного развития территории Дзержинского района Ярославля (микрорайон № 13). В его составе будут четыре корпуса на 2,2 тысячи квартир и один на 32 апартамента. Также предусмотрен паркинг на 694 машино-места, говорится в сообщении.
Реализовать проект, как указывается в нем, планируется до 2035 года.
 
ФинансыНедвижимостьБанкиЯРОСЛАВЛЬДом.РФ
 
 
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