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"Дом.РФ" выделил почти 20 миллиардов на строительство ЖК в Ярославле
"Дом.РФ" выделил почти 20 миллиардов на строительство ЖК в Ярославле - 05.08.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" выделил почти 20 миллиардов на строительство ЖК в Ярославле
Банк "Дом.РФ" предоставил проектное финансирование в размере 19,7 миллиарда рублей СЗ "Альтернатива" (входит в группу компаний "Русская Европа") для... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:26+0300
2026-08-05T13:26+0300
2026-08-05T13:29+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил проектное финансирование в размере 19,7 миллиарда рублей СЗ "Альтернатива" (входит в группу компаний "Русская Европа") для строительства жилого комплекса в Ярославле, сообщила пресс-служба банка. Жилой комплекс "Русская слобода" является частью проекта комплексного развития территории Дзержинского района Ярославля (микрорайон № 13). В его составе будут четыре корпуса на 2,2 тысячи квартир и один на 32 апартамента. Также предусмотрен паркинг на 694 машино-места, говорится в сообщении. Реализовать проект, как указывается в нем, планируется до 2035 года.
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Финансы, Недвижимость, Банки, ЯРОСЛАВЛЬ, Дом.РФ
"Дом.РФ" выделил почти 20 миллиардов на строительство ЖК в Ярославле
Банк "Дом.РФ" выделил 19,7 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Ярославле
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил проектное финансирование в размере 19,7 миллиарда рублей СЗ "Альтернатива" (входит в группу компаний "Русская Европа") для строительства жилого комплекса в Ярославле, сообщила пресс-служба банка.
Жилой комплекс "Русская слобода" является частью проекта комплексного развития территории Дзержинского района Ярославля (микрорайон № 13). В его составе будут четыре корпуса на 2,2 тысячи квартир и один на 32 апартамента. Также предусмотрен паркинг на 694 машино-места, говорится в сообщении.
Реализовать проект, как указывается в нем, планируется до 2035 года.