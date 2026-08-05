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Банк России допустил вторичные эффекты от удорожания топлива

Банк России допустил вторичные эффекты от удорожания топлива - 05.08.2026, ПРАЙМ

Банк России допустил вторичные эффекты от удорожания топлива

Банк России допускает, что вторичные эффекты от удорожания топлива еще проявятся, пауза в снижении ставки позволила бы получить больше данных для оценки, такое... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T19:05+0300

2026-08-05T19:05+0300

2026-08-05T19:05+0300

россия

финансы

александр новак

банк россии

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк России допускает, что вторичные эффекты от удорожания топлива еще проявятся, пауза в снижении ставки позволила бы получить больше данных для оценки, такое мнение высказали участники обсуждения ключевой ставки. Ранее в среду в резюме обсуждения ключевой ставки Банк России отмечал, что значительная часть прямого влияния удорожания топлива на инфляцию уже реализовалась. "Основные аргументы участников, предлагавших сохранить ключевую ставку неизменной, следующие... Вторичные эффекты удорожания топлива могут еще проявиться. Пауза в снижении ставки позволила бы получить больше данных для оценки масштаба и устойчивости этих эффектов", – говорится в резюме обсуждения ключевой ставки. При этом пока недостаточно данных, чтобы делать однозначный вывод о временности или устойчивости усиления инфляционного давления, отмечается там. "По итогам обсуждения большинство участников согласились, что с учетом уже произошедшего удорожания топлива и распространения его эффектов на другие товары и услуги годовая инфляция в 2026 году будет выше, чем ожидалось ранее. При этом вторичные эффекты роста цен на топливо в основном проявятся в 2026 году", – говорится в резюме. По оценкам, которые приводит Банк России, общий вклад прямых и косвенных эффектов удорожания топлива в инфляцию за год не превысит 1,5 процентного пункта. Существенного повышения устойчивой инфляции не ожидается: в оставшейся части года показатели устойчивого роста цен будут складываться вблизи текущих уровней – преимущественно в диапазоне 4-5% с сезонной корректировкой в годовом выражении, добавляет регулятор. Вице-премьер Александр Новак в конце июля отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС, многие субъекты снимают ограничения на топливо. Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, александр новак, банк россии