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Средняя розничная цена бензина в России за неделю снизилась на 1,4%

Средняя розничная цена бензина в России за неделю снизилась на 1,4% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Средняя розничная цена бензина в России за неделю снизилась на 1,4%

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 28 июля по 3 августа снизилась на 1,4% - до 76,57 рубля за литр, дизтоплива - на 2,2%, до 91,29 рубля за... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T19:07+0300

2026-08-05T19:07+0300

2026-08-05T19:07+0300

россия

александр новак

дмитрий песков

росстат

дизельное топливо

бензин

топливо

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 28 июля по 3 августа снизилась на 1,4% - до 76,57 рубля за литр, дизтоплива - на 2,2%, до 91,29 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период АИ-92 подешевел в среднем на 1,5% - до 72,77 за литр, АИ-95 - также на 1,5%, до 78,72 рубля. Литр марки АИ-98 вырос в цене на 0,4% - до 101,21 рубля. Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках. Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Принятые меры сработали - ситуация во многих регионах становится легче, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, дмитрий песков, росстат, дизельное топливо, бензин, топливо