Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя розничная цена бензина в России за неделю снизилась на 1,4% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/benzin-872060845.html
Средняя розничная цена бензина в России за неделю снизилась на 1,4%
Средняя розничная цена бензина в России за неделю снизилась на 1,4% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Средняя розничная цена бензина в России за неделю снизилась на 1,4%
Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 28 июля по 3 августа снизилась на 1,4% - до 76,57 рубля за литр, дизтоплива - на 2,2%, до 91,29 рубля за... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:07+0300
2026-08-05T19:07+0300
россия
александр новак
дмитрий песков
росстат
дизельное топливо
бензин
топливо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872060845.jpg?1785946072
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 28 июля по 3 августа снизилась на 1,4% - до 76,57 рубля за литр, дизтоплива - на 2,2%, до 91,29 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период АИ-92 подешевел в среднем на 1,5% - до 72,77 за литр, АИ-95 - также на 1,5%, до 78,72 рубля. Литр марки АИ-98 вырос в цене на 0,4% - до 101,21 рубля. Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках. Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Принятые меры сработали - ситуация во многих регионах становится легче, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр новак, дмитрий песков, росстат, дизельное топливо, бензин, топливо
РОССИЯ, Александр Новак, Дмитрий Песков, Росстат, дизельное топливо, Бензин, топливо
19:07 05.08.2026
 
Средняя розничная цена бензина в России за неделю снизилась на 1,4%

Росстат: бензин за неделю подешевел на 1,4%, дизтоплива - на 2,2%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 28 июля по 3 августа снизилась на 1,4% - до 76,57 рубля за литр, дизтоплива - на 2,2%, до 91,29 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период АИ-92 подешевел в среднем на 1,5% - до 72,77 за литр, АИ-95 - также на 1,5%, до 78,72 рубля. Литр марки АИ-98 вырос в цене на 0,4% - до 101,21 рубля.
Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках.
Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Принятые меры сработали - ситуация во многих регионах становится легче, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
РОССИЯАлександр НовакДмитрий ПесковРосстатдизельное топливоБензинтопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала