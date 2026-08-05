https://1prime.ru/20260805/biolog-872056217.html

Биолог рассказала, чем полезен нут

Биолог рассказала, чем полезен нут - 05.08.2026, ПРАЙМ

Биолог рассказала, чем полезен нут

Нут содержит до 25% белка и может стать заменой мясу, особенно для вегетарианцев, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T17:13+0300

2026-08-05T17:13+0300

2026-08-05T17:13+0300

здоровье

общество

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нут содержит до 25% белка и может стать заменой мясу, особенно для вегетарианцев, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. "В нуте содержится внушительное количество белка - от 20 до 25%, благодаря чему он становится хорошей альтернативой мясу. Это особенно актуально для людей, отказавшихся от продуктов животного происхождения. Сложные углеводы в его составе дают продолжительное чувство сытости и помогают поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня", - сказала Лялина в беседе с "Газетой.Ru". Биолог отметила, что нут - востребованный продукт из семейства бобовых, ценность которого заключается в сбалансированном составе. Он богат витаминами группы B, E, а также минералами - железом, кальцием, магнием и калием, отметила Лялина. Регулярное употребление продукта снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний благодаря антиоксидантам, а клетчатка улучшает работу кишечника, подчеркнула биолог. Нут также полезен при диабете, во время беременности и для мужского здоровья, добавила Лялина. Однако специалист уточнила, что у продукта есть противопоказания: обострения гастрита, язвы, панкреатита, подагра и мочекаменная болезнь, индивидуальная непереносимость. С осторожностью его стоит давать детям до трех лет и пожилым людям из-за тяжести для пищеварения, подчеркнула Лялина. "Есть еще один нюанс. Из‑за большого количества клетчатки нут может провоцировать повышенное газообразование и вздутие живота. Чтобы снизить этот эффект, перед приготовлением нут стоит замочить в холодной воде на 8-12 часов. Такой прием не только уменьшает дискомфорт в кишечнике, но и сокращает время варки, а также улучшает усвояемость продукта", - заключила биолог.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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