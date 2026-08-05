Биржи АТР закрылись ростом на 0,9%
Австралийский индекс S P/ASX обновил исторический рекорд
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам среды продемонстрировали позитивную динамику, при этом австралийский фондовый индекс S&P/ASX обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По итогам дня австралийский S&P/ASX поднялся на 0,9% - до 9 227,8 пункта, в ходе торгов он обновил свой исторический рекорд в 9 230 пунктов.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 1,47% - до 3 878,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,07%, до 2 537,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,24%, до 25 915,82 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 3,76%, до 6 598,26 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 3,66%, до 66 300,44 пункта.
Инвесторы демонстрировали высокую склонность к риску на фоне уверенного роста акций в США, обусловленного сильными финансовыми результатами компаний ИИ-сектора, передают аналитики агентства Рейтер.
"ASX200 получил поддержку благодаря поступлению новых денежных средств на рынок в начале нового финансового года, в то время как индекс также привлек приток средств в качестве убежища с низкой бета-версией, позволяющего избежать продолжающейся волатильности на высокотехнологичных рынках Азии с высокой бета-версией", - цитирует Рейтер аналитика IG Markets Тони Сикамора (Tony Sycamore).
Тем временем акции SK Hynix, влияющей на динамику KOSPI, по итогам торгов среды подорожали на 5,77%, чему также способствовал ночной рост акций американских производителей микросхем. Кроме того, по данным агентства Блумберг, эксперты ожидают скорое объявление компании о крупной программе возврата средств акционерам.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.