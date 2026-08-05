https://1prime.ru/20260805/birzha-872051563.html

Биржи АТР закрылись ростом на 0,9%

Биржи АТР закрылись ростом на 0,9% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР закрылись ростом на 0,9%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам среды продемонстрировали позитивную динамику, при этом австралийский фондовый индекс... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:27+0300

2026-08-05T15:27+0300

2026-08-05T15:29+0300

рынок

торги

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

сша

рф

kospi

shenzhen composite

hang seng index

https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5d52266be06de7a000b338c1ee6656df.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам среды продемонстрировали позитивную динамику, при этом австралийский фондовый индекс S&P/ASX обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По итогам дня австралийский S&P/ASX поднялся на 0,9% - до 9 227,8 пункта, в ходе торгов он обновил свой исторический рекорд в 9 230 пунктов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 1,47% - до 3 878,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,07%, до 2 537,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,24%, до 25 915,82 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 3,76%, до 6 598,26 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 3,66%, до 66 300,44 пункта. Инвесторы демонстрировали высокую склонность к риску на фоне уверенного роста акций в США, обусловленного сильными финансовыми результатами компаний ИИ-сектора, передают аналитики агентства Рейтер. Так, на предторгах среды бумаги американской Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) росли на 1,4%, Nvidia - на 1,87%, Alphabet - поднимались на 1,23%. "ASX200 получил поддержку благодаря поступлению новых денежных средств на рынок в начале нового финансового года, в то время как индекс также привлек приток средств в качестве убежища с низкой бета-версией, позволяющего избежать продолжающейся волатильности на высокотехнологичных рынках Азии с высокой бета-версией", - цитирует Рейтер аналитика IG Markets Тони Сикамора (Tony Sycamore). Тем временем акции SK Hynix, влияющей на динамику KOSPI, по итогам торгов среды подорожали на 5,77%, чему также способствовал ночной рост акций американских производителей микросхем. Кроме того, по данным агентства Блумберг, эксперты ожидают скорое объявление компании о крупной программе возврата средств акционерам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

азиатско-тихоокеанский регион

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, сша, рф, kospi, shenzhen composite, hang seng index