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В Запорожской области запустили систему оповещения об опасности БПЛА - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В Запорожской области запустили систему оповещения об опасности БПЛА
В Запорожской области запустили систему оповещения об опасности БПЛА - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области запустили систему оповещения об опасности БПЛА
Систему оповещения об опасности БПЛА на участке трассы Р-280, проходящем по новым регионам РФ, запустило минцифры Запорожской области совместно с телевизионной... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:42+0300
2026-08-05T19:42+0300
россия
запорожская область
рф
херсонская область
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Систему оповещения об опасности БПЛА на участке трассы Р-280, проходящем по новым регионам РФ, запустило минцифры Запорожской области совместно с телевизионной и радиовещательной сетью и радиохолдингом "Радиоальянс", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. В минцифры Запорожской области пояснили, что оповещение можно услышать при помощи радиоприемника на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику. "Запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио"... Оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки", - рассказали в ведомстве. В минцифры добавили, что данный проект реализован в Запорожской области по поручению губернатора Евгения Балицкого. "Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", - приводит слова министра цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григория Прохватилова пресс-служба минцифры региона. В ведомстве уточнили, что услышать предупредительные сообщения можно на следующих частотах "Дорожного радио": АПП Весело-Вознесенка, Новоазовск - 90,4 FM; Мариуполь -94,3 FM; Бердянск, Бердянск-Инзовка, Инзовка, Новогригорьевка, Мелитополь-Новогригорьевка - 95,5 FM; Мелитополь, Геническ, Чонгар, Новотроицкое, Новотроицкое-Чаплинка, Чаплинка-Каланчак-АПП Армянск, Инзовка-Мелитополь - 95,1 FM.
запорожская область
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россия, запорожская область, рф, херсонская область
РОССИЯ, Запорожская область, РФ, Херсонская область
19:42 05.08.2026
 
В Запорожской области запустили систему оповещения об опасности БПЛА

В Запорожской области запустили систему оповещения об опасности БПЛА на трассе Р-280

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Систему оповещения об опасности БПЛА на участке трассы Р-280, проходящем по новым регионам РФ, запустило минцифры Запорожской области совместно с телевизионной и радиовещательной сетью и радиохолдингом "Радиоальянс", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В минцифры Запорожской области пояснили, что оповещение можно услышать при помощи радиоприемника на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику.
"Запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио"... Оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки", - рассказали в ведомстве.
В минцифры добавили, что данный проект реализован в Запорожской области по поручению губернатора Евгения Балицкого.
"Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", - приводит слова министра цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григория Прохватилова пресс-служба минцифры региона.
В ведомстве уточнили, что услышать предупредительные сообщения можно на следующих частотах "Дорожного радио": АПП Весело-Вознесенка, Новоазовск - 90,4 FM; Мариуполь -94,3 FM; Бердянск, Бердянск-Инзовка, Инзовка, Новогригорьевка, Мелитополь-Новогригорьевка - 95,5 FM; Мелитополь, Геническ, Чонгар, Новотроицкое, Новотроицкое-Чаплинка, Чаплинка-Каланчак-АПП Армянск, Инзовка-Мелитополь - 95,1 FM.
 
РОССИЯЗапорожская областьРФХерсонская область
 
 
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