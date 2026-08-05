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Пожар начался в промзоне в Уфе после падения БПЛА
Пожар начался в промзоне в Уфе после падения БПЛА - 05.08.2026, ПРАЙМ
Пожар начался в промзоне в Уфе после падения БПЛА
Обломки беспилотников упали в промзоне Уфы, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на платформе "Макс". | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:51+0300
2026-08-05T11:51+0300
2026-08-05T11:51+0300
происшествия
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УФА, 5 авг – ПРАЙМ. Обломки беспилотников упали в промзоне Уфы, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на платформе "Макс". "Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал", - написал Хабиров. Он добавил, что поводов для волнения об отравлении воздуха в Уфе нет. "Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку", - сказал глава региона.
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Происшествия, Уфа, БАШКИРИЯ, Радий Хабиров, пожар
Пожар начался в промзоне в Уфе после падения БПЛА
Глава Башкирии Хабиров: обломки беспилотников упали в промзоне Уфы, никто не пострадал