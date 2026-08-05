Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пожар начался в промзоне в Уфе после падения БПЛА - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260805/bpla-872041137.html
Пожар начался в промзоне в Уфе после падения БПЛА
Пожар начался в промзоне в Уфе после падения БПЛА - 05.08.2026, ПРАЙМ
Пожар начался в промзоне в Уфе после падения БПЛА
Обломки беспилотников упали в промзоне Уфы, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на платформе "Макс". | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:51+0300
2026-08-05T11:51+0300
происшествия
уфа
башкирия
радий хабиров
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865042285_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cec018668ec6abd8c399c9dd8f6ca7c4.jpg
УФА, 5 авг – ПРАЙМ. Обломки беспилотников упали в промзоне Уфы, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на платформе "Макс". "Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал", - написал Хабиров. Он добавил, что поводов для волнения об отравлении воздуха в Уфе нет. "Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку", - сказал глава региона.
https://1prime.ru/20260804/-wildberries-872008574.html
уфа
башкирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865042285_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8612b5300502d0ebb4136702afa9f561.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
уфа, башкирия, радий хабиров, пожар
Происшествия, Уфа, БАШКИРИЯ, Радий Хабиров, пожар
11:51 05.08.2026
 
Пожар начался в промзоне в Уфе после падения БПЛА

Глава Башкирии Хабиров: обломки беспилотников упали в промзоне Уфы, никто не пострадал

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
УФА, 5 авг – ПРАЙМ. Обломки беспилотников упали в промзоне Уфы, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на платформе "Макс".
"Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал", - написал Хабиров.
Он добавил, что поводов для волнения об отравлении воздуха в Уфе нет.
"Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку", - сказал глава региона.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА
Вчера, 13:53
 
ПроисшествияУфаБАШКИРИЯРадий Хабировпожар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала