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В Бухаресте ввели меры сокращения расходов электроэнергии

В Бухаресте ввели меры сокращения расходов электроэнергии - 05.08.2026, ПРАЙМ

В Бухаресте ввели меры сокращения расходов электроэнергии

Мэрия столицы Румынии вводит меры сокращения расходов электроэнергии, которые включают в себя уменьшение интенсивности уличного освещения, сообщает телеканал... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T20:54+0300

2026-08-05T20:54+0300

2026-08-05T20:54+0300

энергетика

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КИШИНЕВ, 5 авг - ПРАЙМ. Мэрия столицы Румынии вводит меры сокращения расходов электроэнергии, которые включают в себя уменьшение интенсивности уличного освещения, сообщает телеканал Antena 3. "Мэрия столицы объявила о 25 мерах по снижению энергопотребления, действующих в течение всего августа. Зарядка электробусов будет проводиться после 23.00 (совпадает с мск), интенсивность светодиодного уличного освещения будет снижена примерно на 30%, в ряде муниципальных учреждений будет отключено ночное наружное и декоративное освещение", - сообщает телеканал. Помимо этого, в часы пик в столице Румынии не будут работать цифровые или световые рекламные щиты. Бухарестская муниципальная теплоэнергетическая компания отключит насосы повышения давления. Остальные городские предприятия ограничат использование кондиционеров. Их также обяжут в ночное время отключать все электронные устройства. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов.

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мировая экономика, румыния