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Число мошеннических операций через банкоматы выросло в 2,2 раза
Число мошеннических операций через банкоматы выросло в 2,2 раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
Число мошеннических операций через банкоматы выросло в 2,2 раза
Число мошеннических операций через банкоматы без согласия клиента во втором квартале 2026 года выросло до 1764 случаев - это больше, чем за весь прошлый год... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:32+0300
2026-08-05T09:32+0300
2026-08-05T09:40+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Число мошеннических операций через банкоматы без согласия клиента во втором квартале 2026 года выросло до 1764 случаев - это больше, чем за весь прошлый год (1,07 тысячи), следует из материалов Банка России. Согласно данным регулятора, по сравнению с первым кварталом нынешнего года число таких операций выросло в 2,2 раза, а объем похищенных средств - на 17,7%, до 252,3 миллиона рублей. При этом общее число мошеннических операций с использованием карт во втором квартале снизилось на 7% – до 237 тысяч. Объем похищенных средств уменьшился на 17,1% – до 1,3 миллиарда рублей.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Число мошеннических операций через банкоматы выросло в 2,2 раза
ЦБ: число мошеннических операций через банкоматы во II квартале выросло в 2,2 раза
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Число мошеннических операций через банкоматы без согласия клиента во втором квартале 2026 года выросло до 1764 случаев - это больше, чем за весь прошлый год (1,07 тысячи), следует из материалов Банка России.
Согласно данным регулятора, по сравнению с первым кварталом нынешнего года число таких операций выросло в 2,2 раза, а объем похищенных средств - на 17,7%, до 252,3 миллиона рублей.
При этом общее число мошеннических операций с использованием карт во втором квартале снизилось на 7% – до 237 тысяч. Объем похищенных средств уменьшился на 17,1% – до 1,3 миллиарда рублей.