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Число мошеннических операций через банкоматы выросло в 2,2 раза

Число мошеннических операций через банкоматы выросло в 2,2 раза - 05.08.2026, ПРАЙМ

Число мошеннических операций через банкоматы выросло в 2,2 раза

Число мошеннических операций через банкоматы без согласия клиента во втором квартале 2026 года выросло до 1764 случаев - это больше, чем за весь прошлый год... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:32+0300

2026-08-05T09:32+0300

2026-08-05T09:40+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Число мошеннических операций через банкоматы без согласия клиента во втором квартале 2026 года выросло до 1764 случаев - это больше, чем за весь прошлый год (1,07 тысячи), следует из материалов Банка России. Согласно данным регулятора, по сравнению с первым кварталом нынешнего года число таких операций выросло в 2,2 раза, а объем похищенных средств - на 17,7%, до 252,3 миллиона рублей. При этом общее число мошеннических операций с использованием карт во втором квартале снизилось на 7% – до 237 тысяч. Объем похищенных средств уменьшился на 17,1% – до 1,3 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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