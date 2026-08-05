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Турпоток иностранцев по "Золотому кольцу" вырос до 1,4 миллиона человек - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Турпоток иностранцев по "Золотому кольцу" вырос до 1,4 миллиона человек
Турпоток иностранцев по "Золотому кольцу" вырос до 1,4 миллиона человек - 05.08.2026, ПРАЙМ
Турпоток иностранцев по "Золотому кольцу" вырос до 1,4 миллиона человек
Туристический поток иностранных граждан по городам "Золотого кольца" России по итогам первого полугодия текущего года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичными | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:15+0300
2026-08-05T11:18+0300
туризм
бизнес
россия
ярославль
кострома
иваново
сергиев посад
росстат
цср
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Туристический поток иностранных граждан по городам "Золотого кольца" России по итогам первого полугодия текущего года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и составил 1,4 миллиона человек, посчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР) на основе данных Росстата. "Число размещенных иностранных туристов за январь-июнь 2026 года увеличилось на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года - за этот период регионы Золотого кольца посетило 1,4 млн иностранцев", - говорится в материалах ЦСР. По их данным, на города легендарного туристического маршрута в первые шесть месяцев пришлось 55,2% всех поездок иностранных туристов в стране. "Золотое кольцо России" - туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центры народных ремесел. В "Золотое кольцо" традиционно включают восемь основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.
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туризм, бизнес, россия, ярославль, кострома, иваново, сергиев посад, росстат, цср
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, Кострома, Иваново, Сергиев Посад, Росстат, ЦСР
11:15 05.08.2026 (обновлено: 11:18 05.08.2026)
 
Турпоток иностранцев по "Золотому кольцу" вырос до 1,4 миллиона человек

ЦСР: турпоток иностранцев по городам Золотого кольца России за полгода вырос на 10,3%

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Туристический поток иностранных граждан по городам "Золотого кольца" России по итогам первого полугодия текущего года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и составил 1,4 миллиона человек, посчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР) на основе данных Росстата.
"Число размещенных иностранных туристов за январь-июнь 2026 года увеличилось на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года - за этот период регионы Золотого кольца посетило 1,4 млн иностранцев", - говорится в материалах ЦСР.
По их данным, на города легендарного туристического маршрута в первые шесть месяцев пришлось 55,2% всех поездок иностранных туристов в стране.
"Золотое кольцо России" - туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центры народных ремесел. В "Золотое кольцо" традиционно включают восемь основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.
 
ТуризмБизнесРОССИЯЯРОСЛАВЛЬКостромаИвановоСергиев ПосадРосстатЦСР
 
 
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