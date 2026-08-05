https://1prime.ru/20260805/chislo-872039011.html

Турпоток иностранцев по "Золотому кольцу" вырос до 1,4 миллиона человек

Турпоток иностранцев по "Золотому кольцу" вырос до 1,4 миллиона человек - 05.08.2026, ПРАЙМ

Турпоток иностранцев по "Золотому кольцу" вырос до 1,4 миллиона человек

Туристический поток иностранных граждан по городам "Золотого кольца" России по итогам первого полугодия текущего года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичными | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:15+0300

2026-08-05T11:15+0300

2026-08-05T11:18+0300

туризм

бизнес

россия

ярославль

кострома

иваново

сергиев посад

росстат

цср

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872039011.jpg?1785917933

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Туристический поток иностранных граждан по городам "Золотого кольца" России по итогам первого полугодия текущего года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и составил 1,4 миллиона человек, посчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР) на основе данных Росстата. "Число размещенных иностранных туристов за январь-июнь 2026 года увеличилось на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года - за этот период регионы Золотого кольца посетило 1,4 млн иностранцев", - говорится в материалах ЦСР. По их данным, на города легендарного туристического маршрута в первые шесть месяцев пришлось 55,2% всех поездок иностранных туристов в стране. "Золотое кольцо России" - туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центры народных ремесел. В "Золотое кольцо" традиционно включают восемь основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.

ярославль

кострома

иваново

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, ярославль, кострома, иваново, сергиев посад, росстат, цср