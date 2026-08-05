https://1prime.ru/20260805/disney-872056692.html

Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео

Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео - 05.08.2026, ПРАЙМ

Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео

Компания Disney разрешила пользователям платформы TikTok создавать короткие видео с использованием персонажей принадлежащих ей брендов, включая "Звездные... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T17:19+0300

2026-08-05T17:19+0300

2026-08-05T17:19+0300

технологии

бизнес

сша

disney

tiktok

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872056692.jpg?1785939592

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Компания Disney разрешила пользователям платформы TikTok создавать короткие видео с использованием персонажей принадлежащих ей брендов, включая "Звездные войны", героев Marvel и Pixar, говорится на сайте компании. "Walt Disney Company и TikTok сегодня объявили о первой в своем роде глобальной сделке… Соглашение… привнесет большую коллекцию тщательно отобранного контента, созданного фанатами в TikTok, в приложение Disney+", - говорится в пресс-релизе. Проект сначала будет запущен в США в ближайшие месяцы. Впоследствии его планируется перенести на другие рынки. "TikTok предоставит своим творцам доступ к активам, связанным с сотнями фильмов и сериалов из огромной библиотеки Disney с известными франшизами и другой полюбившейся продукцией", - сказано в документе. Самые интересные авторы будут получать доступ к эксклюзивным событиям и карьерным возможностям, обещает компания. По мнению Disney, подобный пользовательский контент играет все более важную роль в том, как аудитория получает информацию о кино. По статистике TikTok, в прошлом году фанаты делились друг с другом в среднем 6,5 миллиона публикаций про кино и телевидение. Кроме того, примерна половина опрошенных пользователей признались, что посмотрели кино или телепрограмму после того, как узнали о них в TikTok, говорится в сообщении.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, сша, disney, tiktok