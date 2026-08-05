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Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео
Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео - 05.08.2026, ПРАЙМ
Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео
Компания Disney разрешила пользователям платформы TikTok создавать короткие видео с использованием персонажей принадлежащих ей брендов, включая "Звездные... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:19+0300
2026-08-05T17:19+0300
технологии
бизнес
сша
disney
tiktok
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Компания Disney разрешила пользователям платформы TikTok создавать короткие видео с использованием персонажей принадлежащих ей брендов, включая "Звездные войны", героев Marvel и Pixar, говорится на сайте компании. "Walt Disney Company и TikTok сегодня объявили о первой в своем роде глобальной сделке… Соглашение… привнесет большую коллекцию тщательно отобранного контента, созданного фанатами в TikTok, в приложение Disney+", - говорится в пресс-релизе. Проект сначала будет запущен в США в ближайшие месяцы. Впоследствии его планируется перенести на другие рынки. "TikTok предоставит своим творцам доступ к активам, связанным с сотнями фильмов и сериалов из огромной библиотеки Disney с известными франшизами и другой полюбившейся продукцией", - сказано в документе. Самые интересные авторы будут получать доступ к эксклюзивным событиям и карьерным возможностям, обещает компания. По мнению Disney, подобный пользовательский контент играет все более важную роль в том, как аудитория получает информацию о кино. По статистике TikTok, в прошлом году фанаты делились друг с другом в среднем 6,5 миллиона публикаций про кино и телевидение. Кроме того, примерна половина опрошенных пользователей признались, что посмотрели кино или телепрограмму после того, как узнали о них в TikTok, говорится в сообщении.
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192
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технологии, бизнес, сша, disney, tiktok
Технологии, Бизнес, США, Disney, TikTok
17:19 05.08.2026
 
Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео

Disney разрешила пользователям TikTok создавать видео с персонажами Marvel и Pixar

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Компания Disney разрешила пользователям платформы TikTok создавать короткие видео с использованием персонажей принадлежащих ей брендов, включая "Звездные войны", героев Marvel и Pixar, говорится на сайте компании.
"Walt Disney Company и TikTok сегодня объявили о первой в своем роде глобальной сделке… Соглашение… привнесет большую коллекцию тщательно отобранного контента, созданного фанатами в TikTok, в приложение Disney+", - говорится в пресс-релизе.
Проект сначала будет запущен в США в ближайшие месяцы. Впоследствии его планируется перенести на другие рынки.
"TikTok предоставит своим творцам доступ к активам, связанным с сотнями фильмов и сериалов из огромной библиотеки Disney с известными франшизами и другой полюбившейся продукцией", - сказано в документе.
Самые интересные авторы будут получать доступ к эксклюзивным событиям и карьерным возможностям, обещает компания.
По мнению Disney, подобный пользовательский контент играет все более важную роль в том, как аудитория получает информацию о кино. По статистике TikTok, в прошлом году фанаты делились друг с другом в среднем 6,5 миллиона публикаций про кино и телевидение. Кроме того, примерна половина опрошенных пользователей признались, что посмотрели кино или телепрограмму после того, как узнали о них в TikTok, говорится в сообщении.
 
ТехнологииБизнесСШАDisneyTikTok
 
 
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