https://1prime.ru/20260805/disney-872056692.html
Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео
Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео - 05.08.2026, ПРАЙМ
Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео
Компания Disney разрешила пользователям платформы TikTok создавать короткие видео с использованием персонажей принадлежащих ей брендов, включая "Звездные... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:19+0300
2026-08-05T17:19+0300
2026-08-05T17:19+0300
технологии
бизнес
сша
disney
tiktok
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872056692.jpg?1785939592
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Компания Disney разрешила пользователям платформы TikTok создавать короткие видео с использованием персонажей принадлежащих ей брендов, включая "Звездные войны", героев Marvel и Pixar, говорится на сайте компании.
"Walt Disney Company и TikTok сегодня объявили о первой в своем роде глобальной сделке… Соглашение… привнесет большую коллекцию тщательно отобранного контента, созданного фанатами в TikTok, в приложение Disney+", - говорится в пресс-релизе.
Проект сначала будет запущен в США в ближайшие месяцы. Впоследствии его планируется перенести на другие рынки.
"TikTok предоставит своим творцам доступ к активам, связанным с сотнями фильмов и сериалов из огромной библиотеки Disney с известными франшизами и другой полюбившейся продукцией", - сказано в документе.
Самые интересные авторы будут получать доступ к эксклюзивным событиям и карьерным возможностям, обещает компания.
По мнению Disney, подобный пользовательский контент играет все более важную роль в том, как аудитория получает информацию о кино. По статистике TikTok, в прошлом году фанаты делились друг с другом в среднем 6,5 миллиона публикаций про кино и телевидение. Кроме того, примерна половина опрошенных пользователей признались, что посмотрели кино или телепрограмму после того, как узнали о них в TikTok, говорится в сообщении.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, сша, disney, tiktok
Технологии, Бизнес, США, Disney, TikTok
Disney разрешила пользователям TikTok создавать короткие видео
Disney разрешила пользователям TikTok создавать видео с персонажами Marvel и Pixar
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Компания Disney разрешила пользователям платформы TikTok создавать короткие видео с использованием персонажей принадлежащих ей брендов, включая "Звездные войны", героев Marvel и Pixar, говорится на сайте компании.
"Walt Disney Company и TikTok сегодня объявили о первой в своем роде глобальной сделке… Соглашение… привнесет большую коллекцию тщательно отобранного контента, созданного фанатами в TikTok, в приложение Disney+", - говорится в пресс-релизе.
Проект сначала будет запущен в США в ближайшие месяцы. Впоследствии его планируется перенести на другие рынки.
"TikTok предоставит своим творцам доступ к активам, связанным с сотнями фильмов и сериалов из огромной библиотеки Disney с известными франшизами и другой полюбившейся продукцией", - сказано в документе.
Самые интересные авторы будут получать доступ к эксклюзивным событиям и карьерным возможностям, обещает компания.
По мнению Disney, подобный пользовательский контент играет все более важную роль в том, как аудитория получает информацию о кино. По статистике TikTok, в прошлом году фанаты делились друг с другом в среднем 6,5 миллиона публикаций про кино и телевидение. Кроме того, примерна половина опрошенных пользователей признались, что посмотрели кино или телепрограмму после того, как узнали о них в TikTok, говорится в сообщении.