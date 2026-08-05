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Банки перестали брать комиссию при обмене старых долларов на новые - 05.08.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20260805/dollary-872031571.html
Банки перестали брать комиссию при обмене старых долларов на новые
Банки перестали брать комиссию при обмене старых долларов на новые - 05.08.2026, ПРАЙМ
Банки перестали брать комиссию при обмене старых долларов на новые
Российские банки перестали брать комиссию при покупке старых долларов или продаже новых, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:41+0300
2026-08-05T08:41+0300
экономика
банки
финансы
россия
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российские банки перестали брать комиссию при покупке старых долларов или продаже новых, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. Долларами старого образца считаются купюры, выпущенные до 2013 года. Некоторые страны не принимают их из-за опасения подделок. Банки и обменные пункты постепенно изымают старые купюры из оборота. В аэропортах и на вокзалах предпочитают принимать новые доллары. Сейчас в обращении находятся банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Некоторые банки в начале прошлого года вводили ограничения на прием старых долларов, например, не принимали к обмену мелкие купюры, а также вводили комиссии при покупке старых долларов или продаже новых. При этом крупнейшие банки таких ограничений не принимали. В отделении Сбербанка рассказали, что обменять старые доллары на новые можно двумя операциями. Сначала продать купюры за рубли по курсу покупки. После - купить новые банкноты за рубли по курсу продажи. Перед визитом в конкретное отделение лучше заранее позвонить и уточнить, есть ли в наличии новые купюры. Купить доллары более чем на 40 тысяч рублей можно будет только с паспортом, уточнили в отделении. "Банк не берет комиссию по операциям наличного обмена валюты", - уточнили по номеру горячей линии Сбербанка. Там добавили, что курсы доллара в разных офисах могут отличаться и меняться в течение дня. В ПСБ рассказали, что комиссия за продажу и покупку долларов не взимается. Но банк может взять комиссию при проверке подлинности банкнот. То же рассказали в ВТБ. "Комиссии за обмен иностранной валюты нет, но есть комиссия за проверку, например, если у банкноты есть повреждения", - сказали в службе поддержки ВТБ. При покупке долларов более чем на 1 миллион рублей понадобятся документы, подтверждающие происхождение денег, добавили там При этом некоторые банки сохраняют ограничения. В отделении Форабанка рассказали, что при снятии и покупке долларов комиссия составляет 2 рубля за доллар. Например, при покупке 100 долларов надо будет заплатить 200 рублей. В службе поддержки Альфа-банка рассказали, что в некоторых банкоматах можно снимать доллары и евро с рублевого счета. Снятие проходит с конвертацией, за него банк берет комиссию. "Комиссии за продажи долларов старого образца нет", - сообщили в контактном центре Райффайзенбанка. В Газпромбанке рассказали, что комиссия при приеме старых долларов также не взимается, продать и купить доллары можно по установленному в банке курсу.
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банки, финансы, россия, доллар сша
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Доллар США
08:41 05.08.2026
 
Банки перестали брать комиссию при обмене старых долларов на новые

Российские банки перестали брать комиссию при покупке старых долларов или продаже новых

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российские банки перестали брать комиссию при покупке старых долларов или продаже новых, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
Долларами старого образца считаются купюры, выпущенные до 2013 года. Некоторые страны не принимают их из-за опасения подделок. Банки и обменные пункты постепенно изымают старые купюры из оборота. В аэропортах и на вокзалах предпочитают принимать новые доллары. Сейчас в обращении находятся банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.
Некоторые банки в начале прошлого года вводили ограничения на прием старых долларов, например, не принимали к обмену мелкие купюры, а также вводили комиссии при покупке старых долларов или продаже новых. При этом крупнейшие банки таких ограничений не принимали.
В отделении Сбербанка рассказали, что обменять старые доллары на новые можно двумя операциями. Сначала продать купюры за рубли по курсу покупки. После - купить новые банкноты за рубли по курсу продажи. Перед визитом в конкретное отделение лучше заранее позвонить и уточнить, есть ли в наличии новые купюры. Купить доллары более чем на 40 тысяч рублей можно будет только с паспортом, уточнили в отделении.
"Банк не берет комиссию по операциям наличного обмена валюты", - уточнили по номеру горячей линии Сбербанка. Там добавили, что курсы доллара в разных офисах могут отличаться и меняться в течение дня.
В ПСБ рассказали, что комиссия за продажу и покупку долларов не взимается. Но банк может взять комиссию при проверке подлинности банкнот. То же рассказали в ВТБ. "Комиссии за обмен иностранной валюты нет, но есть комиссия за проверку, например, если у банкноты есть повреждения", - сказали в службе поддержки ВТБ. При покупке долларов более чем на 1 миллион рублей понадобятся документы, подтверждающие происхождение денег, добавили там
При этом некоторые банки сохраняют ограничения. В отделении Форабанка рассказали, что при снятии и покупке долларов комиссия составляет 2 рубля за доллар. Например, при покупке 100 долларов надо будет заплатить 200 рублей. В службе поддержки Альфа-банка рассказали, что в некоторых банкоматах можно снимать доллары и евро с рублевого счета. Снятие проходит с конвертацией, за него банк берет комиссию.
"Комиссии за продажи долларов старого образца нет", - сообщили в контактном центре Райффайзенбанка. В Газпромбанке рассказали, что комиссия при приеме старых долларов также не взимается, продать и купить доллары можно по установленному в банке курсу.
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